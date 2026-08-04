Chelsea, Mykhailo Mudryk'i Kiralık Olarak Fransa'ya Gönderebilir

Chelsea takımı, diskalifiye cezasının ardından kadroya dönmeye hazırlanan Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk'i maç kondisyonunu ve özgüvenini yeniden kazanması için Fransa'nın Strasbourg kulübüne kiralama seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu karar, futbolcunun uzun süreli aranın ardından doğrudan Premier League gibi yoğun bir şampiyonaya dönmesini önlemek amacıyla alınıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Foot Mercato'nun haberine göre futbolcu, yasaklı madde meldonyum tespit edildiğinden bu yana resmi maçlarda forma giymemişti. Başlangıçta kendisine dört yıllık ağır bir men cezası verilse de karmaşık temyiz sürecinin ardından dosya başarıyla sonuçlandı ve yasak kaldırıldı. Kulüp yönetimi şimdi futbolcunun fiziksel durumunu kapsamlı şekilde değerlendirerek nihai kararını vermeyi planlıyor.

Fransa'da Tanıdık Ortam ve Rekabet

Londra'daki takımın kadrosu transfer dönemi boyunca Danny Welbeck ve genç forvet Morgan Rogers gibi oyuncularla önemli ölçüde güçlendirildi. Sonuç olarak Xabi Alonso yönetimindeki kadroda rekabet son derece yüksek ve Ukraynalı futbolcunun antrenmanlarda mükemmel performans göstermesi hâlinde bile ilk 11'de garantili süre alması pek mümkün görünmüyor.

Strasbourg ise BlueCo'nun tek çatı altındaki ağına dahil olduğu için futbolcu açısından tanıdık bir ortam sunuyor. Fransa'nın üst ligine geçici olarak transfer olması, Mykhailo'nun piyasa değerini, fiziksel kondisyonunu ve mental istikrarını gereksiz baskı olmadan yeniden kazanmasını sağlayabilir.

Diğer Adaylar ve Gelecek Perspektifi

Fransa ligine gitmek mantıklı bir seçenek gibi görünse de,kanat oyuncusuna Avrupa'nın diğer kulüpleri de ilgi gösteriyor ve futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. TalkSPORT'un haberine göre Premier League'in yeni ekiplerinden Coventry City ile birlikte iki yerel kulüp daha futbolcuyu yurt içinden kiralık olarak kadrosuna katma seçeneğini değerlendiriyor.

Futbolcunun kendisi İngiltere'de kalmak isterse bu seçenekler de önem kazanabilir. Ancak Londra kulübü rakiplerini güçlendirmemek için yurt içi transferlere temkinli yaklaşıyor. Bu nedenle Strasbourg'a sıkı kontrol altında yapılacak geçici transfer, Chelsea yönetimi için en güvenli ve uygun çözüm olmaya devam ediyor.