Ronald Araújo'nun Liverpool'a transferi Barcelona'nın planlarını değiştirdi

Uruguaylı stoper Ronald Araújo'nun Katalonya'dan ayrılarak İngiltere'nin Liverpool kulübüne transfer olması Barcelona takımının transfer politikasında keskin bir dönüşe yol açtı. Bu beklenmedik transfer, teknik direktör Hansi Flick ile sportif direktör Deco'nun savunma hattını yeniden şekillendirmesi için önüne ciddi görevler koydu. Goal.com haber veriyor.

Marca'nın aktardığı bilgilere göre futbolcu daha önce takımda kalma isteğini defalarca dile getirmişti. Bu nedenle ayrılığı, takım arkadaşları için bile beklenmedik bir gelişme oldu. Ancak teknik direktör Hansi Flick'in konumu ve görüşleri netleştikten sonra savunmacı yeni bir meydan okumayı tercih etti.

Transferin ayrıntıları ve mali boyutu

Ronald Araújo, Liverpool ile Haziran 2031'e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. İngiliz kulübü ayrıca futbolcuyu sezon sonuna kadar satın alma hakkına sahip olurken, transfer bedelinin yaklaşık 50 milyon avro olduğu belirtildi.

Liverpool ayrıca futbolcunun Barcelona'daki en yüksek maaşlardan biri olan ücretinin tamamını karşılamayı üstlendi. Bu durum, Katalan kulübünün mali yükünü önemli ölçüde azaltarak maaş bütçesini düşürmesine yardımcı oldu.

Deco ve Hansi Flick'in önündeki yeni görevler

Araújo'nun Ciutat Esportiva Joan Gamper'da takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak İngiltere'ye gitmesi, Barcelona'nın planlarında kesinlikle yer almıyordu. Bu ihtimal her zaman konuşulmuş olsa da futbolcunun ayrılma eğilimi düşüktü.

Mevcut durum, sportif direktör Deco'dan transfer piyasasındaki diğer önceliklerin yanı sıra savunmanın merkezini güçlendirmek için beş alternatif seçeneği değerlendirmesini gerektiriyor. Bu zor dengenin takımın sezon performansını kesinlikle etkilemesi bekleniyor.