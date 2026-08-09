Windows 11'de Hava Durumu uygulaması aşırı miktarda RAM tüketiyor

·52·Teknoloji
Windows 11'de Hava Durumu uygulaması aşırı miktarda RAM tüketiyor

Windows 11 işletim sisteminin standart «Hava Durumu» uygulaması uzmanları şaşırttı: Uygulamanın gerçekleştirdiği görevlere kıyasla çok fazla RAM tükettiği ortaya çıktı. ixbt.com'un haberine göre, bağımsız testler sırasında programın tükettiği RAM miktarının 1,5–1.6 gigabayta kadar ulaştığı belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test sonuçlarına göre uygulama başlatılır başlatılmaz yaklaşık 1 gigabayt bellek kullanıyor, kısa süre sonra bu değer yaklaşık 600 megabayta düşüyor. Ancak pratik kullanım sırasında yükün aniden arttığı gözlemlendi.

Bellek tüketimi ve temel nedenleri

Uygulama neredeyse hiç kullanılmadığında bile sürekli olarak 500 megabayta kadar RAM kullanıyor. Harita ölçeği değiştirildiğinde ve diğer etkin işlemler gerçekleştirildiğinde ise bu değerin 1,5–1,6 gigabayta kadar çıktığı kaydedildi. Bu durum 32 gigabayt RAM'e sahip modern bilgisayarlarda fark edilmeyebilir, ancak 8 gigabayt RAM'li cihazlarda tek bir küçük widget'ın tüm sistem kaynaklarının beşte birini kullandığı belirlendi.

Uzmanlar bu yüksek tüketimi Windows 11 uygulamasının modern mimarisiyle açıklıyor. Program, çok sayıda bilgi ve reklam bloğu içeren MSN web içeriğiyle yakından bağlantılı. Karşılaştırma için macOS'taki benzer hava durumu uygulaması 250 megabayttan az RAM tüketiyor; bu, Windows'taki eşdeğerinden birkaç kat daha az.

Sistem performansına etkisi ve çözüm yolları

Bellek yetersiz kaldığında Windows işletim sistemi SSD'deki takas dosyasını etkin şekilde kullanmak zorunda kalır. Bu da programlar arasında geçiş yaparken ve günlük görevleri gerçekleştirirken gecikmelere neden olur. İlginç olan, bu sorunun Microsoft'un 8 gigabayt belleğe sahip bütçe bilgisayarlarında Windows 11 performansını artırma planları karşısında daha da belirgin hale gelmesidir.

İşletim sisteminin kendisi daha verimli çalışmaya başlasa bile, bu kadar kaynak tüketen standart uygulamalar tüm tasarrufu ortadan kaldırabilir. Kullanıcının bu hava durumu uygulamasına ihtiyacı yoksa uygulamanın Windows 11 ayarları üzerinden kaldırılması veya arka planda çalışmasının kısıtlanması önerilir. Böylece program, kullanıcı tarafından açılana kadar RAM kullanmaz.

Windows 11MicrosoftRAMBilgisayarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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