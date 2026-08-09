Galatasaray Gabriel Martinelli için büyük teklif yaptı

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Galatasaray Gabriel Martinelli için büyük teklif yaptı

Türkiye'nin Galatasaray kulübü, Arsenal'in forveti Gabriel Martinelli'nin transferi için ciddi bir adım attı ve Brezilyalı kanat oyuncusu için 34 milyon sterlinlik resmi teklif sundu. Ancak football.london haberine göre Londra ekibi, sol kanat oyuncusunu yeni ve uygun bir aday bulana kadar satmayı düşünmüyor. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Mikel Arteta yönetimindeki ekip, yaz transfer döneminde aktif çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya Christos Tzolis ve Bruno Guimarães zaten katıldı. Özellikle Yunan futbolcu, sezon öncesi kampında kendini göstererek Girona'ya karşı oynanan hazırlık maçında gol atmayı başardı. Bu durum, Gabriel Martinelli için ilk 11'deki rekabeti önemli ölçüde artırdı.

Martinelli'nin geleceği ve transfer şartları

Gabriel Martinelli, geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 30 maçta yalnızca bir gol atarak istikrarlı bir performans sergileyemedi. Buna rağmen şu anda Londra'da kendini mutlu hissediyor ve kulüpte kalıyor. Ancak ilk 11'deki yerini kaybetme ihtimalinin, oyuncunun gelecekteki kararını etkileyebileceği belirtiliyor.

Arsenal yönetimi, kanat hattını daha da güçlendirmek amacıyla daha önce Vinicius Junior ile de ilgilenmişti. Bu durum, kulübün transfer piyasasında çok büyük hedefler peşinde olduğunu gösteriyor. Mikel Arteta, takımın rekabet gücünü artırmak için kadroda değişikliklerin devam edeceğini doğruladı.

Mikel Arteta'nın açıklaması

Girona maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mikel Arteta, transfer döneminin henüz sona ermediğine işaret etti: "Önümüzdeki haftalarda hareketlilik bekliyoruz. Herkes gibi biz de güçlenmek istiyoruz. Transfer piyasasına ve rakiplerimize bakın; boş durmayacağız, son derece iddialı planlarımız var."

Teknik direktöre göre takım seviyesini daha da yükseltmek ve eksik noktaları kapatmak için kadro içi rekabeti artırmak gerekiyor. Arsenal yönetimi bir üst düzey kanat oyuncusunu daha kadrosuna katarsa, Galatasaray'ın Gabriel Martinelli için mücadeleyi daha da yoğunlaştırması bekleniyor. Şimdilik Brezilyalı futbolcu, yerini korumak için sahada mücadele etmek zorunda.

Gabriel MartinelliArsenalGalatasarayMikel ArtetaTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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