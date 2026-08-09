Apple Aynı Anda Üç Yeni Ultra Ürününü Tanıtacak

·65·Teknoloji
Apple Aynı Anda Üç Yeni Ultra Ürününü Tanıtacak

Apple, ürün yelpazesinde “Ultra” markasını daha geniş kapsamlı kullanmaya hazırlanıyor. MacRumors’un Bloomberg muhabiri Mark Gurman ve MacWorld kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yakın zamanda bu adı taşıyan en az üç yeni cihazın tanıtılması bekleniyor. Bu yeni strateji, teknoloji pazarında önemli değişikliklere yol açabilir. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Hazırlanan cihazların ilki, uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli olacak ve büyük olasılıkla iPhone Ultra adını taşıyacak. Kaynaklara göre bu yenilikçi akıllı telefonun bu yılın eylül ayında satışa sunulması planlanıyor. Bu, Apple’ın katlanabilir ekranlı cihazlar pazarındaki ilk adımı olacak.

Yeni nesil kulaklıklar ve yapay zekâ özellikleri

İkinci yenilik olarak AirPods Ultra kulaklıklarının yıl sonuna kadar tanıtılması bekleniyor. Uzmanlara göre bunlar, tasarım açısından standart AirPods Pro modellerini andıran yeni bir kulaklık kategorisi olacak. Ancak temel fark, yapay zekâ özelliklerini ve insan sağlığını izleme işlevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış son derece küçük kızılötesi kameralarla donatılmaları olacak.

Bu teknolojik çözümlerin kullanıcıların günlük yaşamlarında sağlıklarını takip etmelerini ve cihazla etkileşim deneyimlerini daha üst bir seviyeye taşımalarını sağlaması bekleniyor. Kızılötesi kameraların eklenmesi, AirPods serisindeki en önemli güncellemelerden biri olarak değerlendiriliyor.

MacBook Ultra ve OLED ekranlar dönemi

Beklenen teknik özellikler

2027’nin başında ise şirketin tarihinde tamamen yeni bir ürün olarak MacBook Ultra dizüstü bilgisayarlarını tanıtması bekleniyor. Daha önce bu modellerin Pro serisine dahil olacağı tahmin edilmişti. Bu dizüstü bilgisayarlar, Apple tarihinde OLED ekranla donatılan ilk bilgisayarlar olmasının yanı sıra, ilk kez dokunmatik ekranlara da sahip olacak.

Ayrıca yeni dizüstü bilgisayarlarda M5 Pro ve M5 Max işlemcilerinin kullanılması bekleniyor. Bunun yanı sıra cihazlarda küçültülmüş bir Dynamic Island kesiti ve Apple C2 modeminin kullanılması da olası. Bu gelişmeler, Apple ekosistemindeki cihazlar arası bağlantıyı ve internet hızını daha da iyileştirecek.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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