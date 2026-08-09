Gözetim Kameralarını Şaşırtan Özel Bir Desen Oluşturuldu

·99·Teknoloji
Gözetim Kameralarını Şaşırtan Özel Bir Desen Oluşturuldu

ABD’de kişisel mahremiyeti korumak ve otomatik gözetim sistemlerini atlatmak amacıyla yeni bir yazılım çözümü geliştirildi. Siber güvenlik uzmanı Bill Swearingen tarafından oluşturulan bilgisayar desenleri kıyafetlere ve çeşitli nesnelere uygulandığında, modern gözetim kameralarının ve plaka okuma cihazlarının insanları veya araçları algılama işlevini engelleyebiliyor. Bu tür teknolojiler, şehir ortamında sürekli gözetim altında yaşamak istemeyen vatandaşlar için benzersiz bir koruma aracına dönüşebilir. Techcrunch.com bildiriyor .

TechCrunch’ın haberine göre noRecognition adı verilen bu proje, ABD’de ve diğer bölgelerde yaygın olarak kullanılan algoritmik gözetim sistemlerine karşı geliştirildi. Son yıllarda sokak kameraları yapay zekâ ve yüz tanıma teknolojileriyle donatılarak kolluk kuvvetlerine her türlü hareketi gerçek zamanlı izleme imkânı sunuyor. Ancak bu tür kitlesel gözetim, çok sayıda uzman ve sıradan vatandaş arasında ciddi endişelere yol açıyor.

Kameraları değil, algoritmaları şaşırtmak

Swearingen, geçtiğimiz yıl boyunca tam da bu amaçla yaklaşık 31 milyon test gerçekleştirdi. Açıklamasına göre geliştirilen desenler video kaydını engellemiyor; bunun yerine kamera algoritmasının görüntüdeki nesneyi tanıma yeteneğini tamamen şaşırtıyor. Sonuç olarak sistem herhangi bir tehdit uyarısı vermiyor ve nesne radardan kaybolmuş gibi görünüyor.

Projeyi Kansas City’den yöneten uzman, kendi şehrinin sokaklarının gözetim kameralarıyla dolduğunu ve halkın buna hiçbir zaman rıza göstermediğini belirtiyor. Geçen yıl gösterilerden birine gitmek istediğinde, vatandaşların haklarını kullanırken gözetim kameraları aracılığıyla takip edilmekten duyduğu endişe, bu projeyi başlatması için itici güç oldu.

Def Con fuarında ilk test

Proje, kamuoyu önündeki ilk testini Las Vegas’taki Def Con siber güvenlik konferansında başarıyla gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında, üzerinde özel bir desen bulunan bir aracın gerçek koşullarda gözetim sistemlerini nasıl şaşırtabildiği uygulamalı olarak gösterildi. Bu gelişme, dijital çağda kişisel mahremiyet ile gözetim teknolojileri arasındaki tartışmalarda yeni bir sayfa açtı.

Bill Swearingen, özel desenler sayesinde insanların gözetimden “silinme” hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor. Ona göre mahremiyet temel bir haktır ve her vatandaş, attığı her adımın devlet veya özel şirketler tarafından izlenmesine karşı çıkabilme imkânına sahip olmalıdır. Bu teknolojilerin mevzuat ve güvenlik alanında ne gibi değişikliklere yol açacağı henüz bilinmiyor; ancak dijital mahremiyet yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gözetim KameralarıSiber GüvenlikYapay ZekâKişisel MahremiyetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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