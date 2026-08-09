NASA Ay istasyonu planını değiştirerek teknolojileri Ay yüzeyine taşıyor

·57·Teknoloji
NASA Ay istasyonu planını değiştirerek teknolojileri Ay yüzeyine taşıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay programı stratejisini kökten değiştirerek daha önce planlanan Gateway yörünge istasyonu için geliştirilen teknolojileri doğrudan Ay yüzeyinde altyapı kurmaya yönlendiriyor. Bu değişiklikler, gelecekte Ay’ın güney kutbu yakınında sürekli faaliyet gösterecek bir üs kurulmasını ve uzun süreli keşif görevlerinin desteklenmesini sağlayabilecek olması açısından önem taşıyor. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Northrop Grumman ve yeni Ay görevleri

ixbt.com’un haberine göre Northrop Grumman, başlangıçta Gateway projesinin HALO yaşam modülü için tasarlanan teknolojileri Ay yüzeyine uyarlamaya başladı. Şirket, 4 Ağustos’ta Lunar Infrastructure Demo (LID) adı verilen 3 özel görev için hazırlık yaptığını açıkladı. Bu görevler kapsamında Ay yüzeyine enerji tedariki, veri iletimi ve mekanik arayüz sistemleri ulaştırılacak.

LID programının temel amacı, bu sistemlerin son derece zorlu koşullarda — sert Ay gecesi ve uzun süreli gölgeli bölgelerde — çalışabilme yeteneğini test etmek. Northrop Grumman; güç tedariki, termal düzenleme, otonom kontrol ve iletişim teknolojilerini sınayarak bunları daha sonra ölçeklendirmeyi planlıyor. Şimdilik fırlatma tarihleri ve iniş araçlarının kesin özellikleri açıklanmadı.

NASA, bu yükleri 2029’a kadar planlanan Ay üssü programının ilk aşamasına dahil etmeyi hedefliyor. Görevler, ticari şirketleri programa dahil eden Commercial Lunar Payload Services (CLPS) kapsamında gerçekleştirilecek. HALO modülünün bazı unsurları korozyon sorunlarıyla karşılaşmış olsa da Northrop uzmanları teknolojileri yeniden kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kanada’nın Canadarm3 sistemindeki değişiklikler

Planlarını yeniden gözden geçiren yalnızca ABD değil, uluslararası ortaklar da değişiklik yapıyor. Kanada Uzay Ajansı (CSA), 6 Ağustos’ta Gateway için geliştirilen Canadarm3 robotik sisteminin artık yalnızca Ay görevleri için değil, Dünya’nın alçak yörüngesindeki ticari istasyonlar için de uyarlanabileceğini açıkladı.

Canadarm3 sistemini geliştiren MDA Space, 2024’te 1 milyar Kanada doları (yaklaşık 717 milyon ABD doları) tutarında bir sözleşme imzalamıştı. ABD programındaki değişikliklerin ardından bu robotik sistemin Ay yüzeyinde kullanılması da araştırılıyor; ancak kesin mimarisi henüz tam olarak onaylanmış değil.

NASA şu aşamada hazır bir Ay üssünün inşasından veya bunun kesin takviminden söz etmiyor; bunun yerine mevcut geliştirmeleri yörünge istasyonundan yüzey altyapısına aktarıyor. Northrop Grumman ve diğer yüklenicilerin gerçekleştireceği ilk testler, gelecekteki büyük uzay projeleri ve insanlığın Ay’da uzun süreli varlığı için temel oluşturacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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