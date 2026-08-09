Michael Owen: Liverpool transfer piyasasında hata yaptı

İngiltere'nin Liverpool kulübü, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirme konusunda önemli bir fırsatı kaçırdı. West Ham kaptanı Jarrod Bowen ile Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Bradley Barcola'nın durumları hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'a verdiği özel röportajda Liverpool'un eski forveti Michael Owen, Merseyside ekibinin transfer politikasında yanlış bir yol seçtiğini söyledi. Owen'a göre kulüp, Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için başka bir adaya odaklanmalıydı.

Bradley Barcola'nın yüksek bonserveli

Paris Saint-Germain forması giyen Bradley Barcola'nın bonservis bedeli ve sözleşmesinin bitmesine yaklaşık iki yıl kalması, Fransız şampiyonunu futbolcuyu satma konusunda baskı altında bırakmıyor. Paris ekibi yıldız oyuncu için 145 milyon sterlin (yaklaşık 195 milyon dolar) gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Liverpool, geçen yıl büyük transferler yapmış olmasına rağmen Mohamed Salah'ın serbest oyuncu olarak ayrılmasının ardından onun yerini doldurmak için bu kadar büyük bir harcama yapmayı haklı çıkaramıyor. Yeni sezonun başlamasına yalnızca birkaç hafta kalması nedeniyle teknik heyet bir kanat oyuncusu bulmak için acele ediyor.

Jarrod Bowen seçeneği

Michael Owen'a göre West Ham ile Premier Lig'den düşen Jarrod Bowen, Mohamed Salah'ın yerini almak için en uygun aday olurdu. Eski futbolcu, İngiliz kanat oyuncusunun takımının alt lige düşmesinin ardından başka bir takıma transfer olmaya hazır olduğunu belirtti.

Michael Owen, Sportsbookreview.com ve Kalshi promosyon kodu aracılığıyla verdiği röportajda, “Bradley Barcola şüphesiz üst düzey bir futbolcu ancak bonservis bedeli çok yüksek. Ben farklı bir yol izlerdim; West Ham'dan Jarrod Bowen'ı transfer etmeye çalışırdım” dedi.

Owen ayrıca Liverpool'un transfer piyasasında diğer yetenekli oyuncuları da değerlendirmesi gerektiğini ve ekibin hücum kanatlarında oynayabilecek kaliteli futbolculara büyük ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ancak sürenin daralması ve mali taleplerin yüksek olması nedeniyle bu transfer dönemi Merseyside ekibi için son derece zorlu geçiyor.