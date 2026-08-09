Curtis Jones Monaco'ya karşı oynanan maçta neden forma giymedi?

Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones'un Monaco'ya karşı oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almaması taraftarları endişelendirdi ve çeşitli söylentilere yol açtı. Anfield'daki karşılaşmada yedek kulübesine bile alınmayan oyuncunun bu şekilde kenarda kalması, takımın gelecek planları ve futbolcunun transferi hakkında yoğun tartışmalar başlattı. Özellikle Inter ile adının sıkça anılması, bu iddialara daha fazla zemin hazırlıyor gibiydi. Goal.com haberine göre .

Liverpool Echo'nun haberine göre, 25 yaşındaki futbolcunun kadro dışında kalmasının kulüpten ayrılmasıyla ilgisi bulunmuyor. Teknik ekip, ABD'deki yoğun deplasman maçlarının ardından oluşan fiziksel yorgunluğu ve küçük bir sakatlık riskini önlemek amacıyla temkinli davrandı. Antrenmanlar sırasında hafif bir rahatsızlık hisseden Curtis Jones, riske girmemek için geçici olarak kadrodan çıkarıldı. Oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

Transfer söylentileri ve Inter'in ilgisi

Fiziksel durumundaki küçük sorunların yanı sıra Curtis Jones'un sözleşmesinin son yılına girmiş olması da durumu karmaşıklaştırıyor. Orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesinde son yıla girilmesi, geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Andoni Iraola yönetimindeki yeni taktik sistemde ilk 11'de istikrarlı bir yer edinmeye çalışan futbolcunun, yeni teklifleri değerlendirmeye açık olduğu tahmin ediliyor.

İtalyan ekibi Inter, İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için en ciddi aday haline geldi. Kaynaklara göre Milano temsilcisi şimdiden iki resmi teklif sundu ancak Liverpool yönetimi, bu teklifleri kulübün beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle hemen reddetti. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Merseyside ekibi, oyuncusunu kolayca bırakmaya niyetli değil.

Takımdaki sakatlık sorunu ve gelecek

Andoni Iraola için yeni sezon öncesinde kadrodaki sakatlıklar şimdiden baş ağrısına dönüştü. Curtis Jones'un durumuna ek olarak Hugo Ekitike ve Conor Bradley'nin de bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayrıca Jeremi Jake ve Joe Gomez'in sakatlıkları savunmadaki seçenekleri kısıtlarken, Giovanni Leoni'nin tamamen iyileşmesinin beklenmesi teknik ekibin işini zorlaştırıyor.

Curtis Jones'un çevresindeki durumun nasıl sonuçlanacağı ve kariyerine hangi kulüpte devam edeceği yakında netlik kazanacak. Her halükârda Premier Lig devi, oyuncusunun transfer değeri ve takımın çıkarları doğrultusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Iraola ise sezon başlamadan önce tüm dikkatini mevcut kadroyu şekillendirmeye vermeli.