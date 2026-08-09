Manchester City Seul'de Atlético Madrid'i farklı mağlup etti

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Manchester City Seul'de Atlético Madrid'i farklı mağlup etti

Manchester City sezon öncesi hazırlık kapsamında Seul'deki Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atlético Madrid karşısında 3-1'lik net bir galibiyet aldı. Goal.com'un haberine göre Enzo Maresca'nın öğrencileri, ikinci yarıdaki etkili oyunlarıyla rakip savunmayı aşarak Güney Kore'deki turnuvada üstünlüklerini tamamen ortaya koydu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren İngiliz kulübü sahada aktif bir görüntü sergiledi. İlk dakikalarda Tijjani Reijnders golü bulmaya çok yaklaştı ancak deneyimli kaleci Jan Oblak yerinde müdahaleleriyle güven verdi. Savinho kanatlarda oldukça etkili oynayarak rakip savunmacılara büyük zorluk çıkardı; uzak mesafeden çektiği tehlikeli şut ise isabetsiz gitti.

İlk yarının sonlarına doğru Diego Simeone'nin takımı beklenmedik şekilde öne geçti. Korner sonrasında tamamen uzaklaştırılamayan pozisyonda Morten Hjulmand topu ceza sahasına gönderdi ve 16 yaşındaki yetenek Jorge Domínguez, Gianluigi Donnarumma'nın koruduğu kaleyi isabetli bir vuruşla buldu. Böylece Madrid ekibi devre arasına üstünlükle girdi.

Antoine Semenyo ve Omar Marmoush ikilisi

İkinci yarıda Maresca'nın takımı taktik değişikliklere giderek hücumlarını daha da güçlendirdi. Özellikle Antoine Semenyo'nun sol kanattaki hızlı ve güçlü bindirmeleri Atlético Madrid savunmasını dağıttı. 57. dakikada Semenyo topu saha kenarında kontrolünde tutarak harika bir hareketle ceza sahasına girdi ve Omar Marmoush'a uygun bir pas çıkardı. Forvet oyuncusu yakın mesafeden hata yapmayarak skoru dengeledi.

İki dakika sonra aynı kombinasyon bir kez daha tekrarlandı. Semenyo'nun kanattan yaptığı kusursuz ortayı Omar Marmoush yine gole çevirerek duble yaptı ve Manchester City'yi öne geçirdi. Böylece kısa süre içinde maçın kaderi belirlendi ve Manchester City rakibine geri dönme fırsatı tanımadı.

Simeone'nin değişiklikleri ve maçın sonu

Karşılaşmanın 64. dakikasında Atlético Madrid teknik ekibi aynı anda dokuz oyuncu değişikliği yaptı. Oyuna giren yerel yıldızlar Kang-In Lee ve Obed Vargas, takımın oyununa canlılık katmaya çalıştı. Özellikle Kang-In Lee, skoru eşitlemek için iyi bir fırsat yakaladı ancak şutu kalenin üzerinden auta gitti.

Karşılaşmanın sonuna kadar Manchester City üstünlüğünü korudu. Oyuna sonradan giren Divin Mubama farkı artırmak için uygun bir fırsat buldu ancak vuruşunu yedek kaleci Salvi Esquivel kurtardı. Buna rağmen son düdük çaldığında Manchester City haklı olarak 3-1'lik galibiyetini kutladı.

Manchester CityAtlético MadridOmar MarmoushAntoine SemenyoEnzo Maresca
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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