Juventus ve Bologna transfer piyasasında Jhon Lucumí ile Teun Koopmeiners seçeneklerini görüşüyor

·65·Spor
Juventus ve Bologna transfer piyasasında Jhon Lucumí ile Teun Koopmeiners seçeneklerini görüşüyor

İtalya Serie A’nın önde gelen kulüplerinden Juventus, savunma oyuncusu Jhon Lucumí’yi kadrosuna katma girişimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Ancak Bologna ile yürütülen görüşmeler, beklenmedik talepler nedeniyle karmaşık bir hâl aldı ve transfer piyasasında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Gazzetta.it’nin haberine göre Emilia temsilcisi, savunmacı için en az 20 milyon euro talep ediyor ve bu bedelin düşürülmesi karşılığında Torino ekibinden ilgi çekici bir teklif bekliyor. Goal.com haberine göre bildiriyor.

Bologna’nın bu katı tutumu, birkaç önemli mali ve sözleşmeye bağlı nedenden kaynaklanıyor. Kulüp, Jhon Lucumí’nin gelecekteki herhangi bir satışından elde edilecek gelirin yüzde 20’sini oyuncunun eski takımı Genk’e vermek zorunda. Bu nedenle Bologna yönetimi, oyuncunun değerini gerekçesiz şekilde düşürmesi hâlinde ciddi bir mali kayıp yaşamaktan endişe ediyor.

Görüşmelerdeki mali engeller ve şartlar

Ayrıca kulüp, oyuncuya verdiği sözü de tutmayı amaçlıyor. Sezon başında Jhon Lucumí bir yıl daha kalmayı kabul etmiş, karşılığında gelecekteki transfer adresini kendisinin seçme hakkı garanti edilmişti. Juventus ise savunmacı için 10 milyon euro ve buna ek olarak bir oyuncu önermeyi planlıyordu.

Torino ekibi, transfer bedelini düşürmek amacıyla başlangıçta Juan Cabal’ı takas unsuru olarak teklif etmeyi denedi. Ancak Genk’e ödenmesi gereken pay konusu görüşmelerdeki temel engel olmaya devam ediyor. Bu nedenle Bologna yönetimi, anlaşmaya tamamen farklı bir adayın, özellikle de Teun Koopmeiners’ın dâhil edilmesini istedi.

Teun Koopmeiners seçeneği ve tarafların planları

Bologna’nın sportif direktörü Giovanni Sartori, Hollandalı orta saha oyuncusunu iyi tanıdığını ve ailesine saygı duyduğunu gizlemiyor. Sartori, oyuncuyu daha önce Atalanta’ya da kendisi transfer etmişti. Şu anda futbolcunun kardeşi Peer Koopmeiners’ın transferi üzerinde de çalışıyor. Juventus, Teun Koopmeiners ile yollarını ayırmaya karşı değil ancak henüz onun için tatmin edici teklifler almadı.

Oyuncunun kendisi Türkiye’den gelen tekliflere ilgi göstermiyor; Premier League’den gelen ilgi ise henüz gerçek görüşmelere dönüşmedi. Ayrıca yıllık 4,5 milyon euroluk maaşı Bologna için küçük bir sorun yaratabilir. Ancak Juventus maaşın bir bölümünü üstlenirse bu transferin gerçekleşme ihtimali artar. Taraflar arasındaki görüşmeler şimdilik devam ediyor ve Teun Koopmeiners, Jhon Lucumí transferinin çözülmesinde kilit rol oynayabilir.

JuventusBolognaJhon LucumíTeun KoopmeinersSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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