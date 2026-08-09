Roma, Rodrigo Mora için yarışa dahil oldu ve teklif sundu

İtalya’nın Roma kulübü geleceği düşünerek kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor ve transfer döneminin son aşamasında hücum orta sahasına yeni yetenekler arıyor. Teknik direktörün talebi doğrultusunda Porto’da forma giyen genç yetenek Rodrigo Mora, öncelikli hedeflerden biri haline geldi. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre başkent ekibi, futbolcunun transferi için görüşmelere başladı. 2007 doğumlu Portekizli futbolcu şu anda Avrupa’nın en gelecek vadeden genç oyuncularından biri olarak görülüyor ve birçok takım onunla ilgileniyor.

Mali teklif ve transfer şartları

Angelo Mangiante’nin paylaştığı bilgilere göre Roma, Porto’ya resmi bir mali teklif gönderdi. Başkent kulübü, futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor:

Kiralama sözleşmesi için 5 milyon avro ödemek;

Sezon sonunda futbolcunun bonservisini almak için 45 milyon avro teklif etmek.

Bu transfer şartları, Roma’nın genç futbolcu konusunda ne kadar ciddi olduğunu ve onu kadrosuna katmayı ne denli istediğini gösteriyor.

Rekabet ve teknik direktörün ilgisi

Goal.com’un haberine göre teknik direktör Gian Piero Gasperini, bu transferin gerçekleşmesi konusunda başlıca girişimcilerden biri ve genç orta sahanın takıma katılmasını özellikle istiyor. Ancak Roma bu yarışta yalnız değil.

Türk basınında, aralarında tanınmış gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun da bulunduğu kaynaklara göre Galatasaray da Rodrigo Mora için yarışa katıldı. İstanbul kulübü de genç futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve gelişmeleri bekliyor.

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Portekizli yeteneğin geleceğine yönelik ilgi artıyor. Roma ile diğer talipler arasındaki rekabetin, anlaşmanın kaderini belirleyecek önemli bir faktör olması bekleniyor.