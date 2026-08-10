Marc Cucurella, Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi

Real Madrid'e transfer olan İspanyol savunma oyuncusu Marc Cucurella, transferin gerçekleşmesinin ardından ilk izlenimlerini paylaştı. Futbolcu bu kararı kariyerindeki en önemli adımlardan biri olarak değerlendirdi.

İspanyol savunma oyuncusu, kulübün resmi televizyonu Real Madrid TV'ye verdiği özel röportajda Madrid ekibine katılmanın çocukluk hayali olduğunu vurguladı.

Marc Cucurella, bekleme sürecinin uzun sürdüğünü ancak sonunda “kraliyet kulübü” formasını giymenin kendisine tarifsiz bir mutluluk verdiğini gizlemedi:

“Çok mutluyum. Bekleme süreci uzun sürdü ama sonunda buradayım. Bugün yeni takım arkadaşlarımla antrenman yaptım ve kulüpteki herkesle tanıştım. Şimdi onları yavaş yavaş daha iyi tanımayı ve harika bir sezon geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Şüphesiz, bu benim için büyük bir gurur. Burası zengin bir tarihe sahip, Avrupa'nın en büyük kulübü. Bugün burada olmak benim için bir ayrıcalık, onur ve her şeyden önce kariyerim boyunca verdiğim tüm emeklerin ödülü. Futbola başlayan herhangi bir çocuk için böyle bir kulüpte forma giyme fırsatını geri çevirmek çok zor. Bana böyle bir fırsat verildi ve hiç tereddüt etmedim.” dedi savunma oyuncusu.