Dušan Vlahović Juventus’tan Beşiktaş’a Transfer Oldu

Profesyonel futbol dünyasında uzun süredir devam eden transfer söylentileri sona erdi ve Sırp forvet Dušan Vlahović’in kariyerine Türkiye’de devam edeceği açıklandı. Goal.com’un haberine göre, İngiltere Premier Lig’i veya La Liga’nın dev kulüplerinden teklif bekleyen 26 yaşındaki forvet, kariyerini Beşiktaş formasıyla sürdürecek. Bu transfer, futbolcunun kariyerinde keskin bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Torino kulübündeki çalkantılı döneminin sona erdiği anlamına geliyor. Goal.com haberine göre.

Aradan geçen yılların ardından Juventus, Ocak 2022’de büyük umutlarla Fiorentina’dan transfer ettiği forvetin kariyerini değerlendirmek zorunda kaldı. Torino kulübü o dönemde futbolcu için 70 milyon avro bonservis bedeli ve 10 milyon avro bonus ödedi; ayrıca yıllık maaşı kademeli olarak 12 milyon avroya ulaşacak büyük bir sözleşme imzaladı. Fiorentina formasıyla 108 maçta 49 gol atan 22 yaşındaki futbolcunun, takımına liderlik edecek neslinin en iyi santrforlarından biri olması bekleniyordu.

Torino kulübündeki zorlu dönem ve sonuçlar

Ancak olayların seyri farklı gelişti. Vlahović 168 maçta 68 gol atmayı başarmış olsa da birçok uzman onu büyük bir hayal kırıklığı ve başarısızlık olarak değerlendiriyor. Elbette futbolcuyu savunmak için bazı gerekçeler var: Vlahović, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Juventus’a katılmıştı. Dört buçuk yıl içinde kulübün başkanı Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu istifa etti; yönetim ve teknik heyet de birkaç kez değişti.

Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Igor Tudor ve Luciano Spalletti gibi teknik direktörlerin yönetiminde forma giyen forvet, sonunda Fiorentina’da potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaran teknik direktör Vincenzo Italiano ile Beşiktaş’ta yeniden bir araya geliyor. Buna rağmen Vlahović, kulüpteki düzensizliklere karşın gerçek şampiyonlardan beklendiği gibi takımı zor durumdan çıkarma görevini yalnızca kısmen yerine getirebildi. Sık sık duygularının, sinirlenmesinin ve top kontrolü ile takım arkadaşlarıyla bağlantılı oyunundaki teknik sınırlılıkların kurbanı oldu.

Finansal kazanç ve yeni meydan okuma

Buna rağmen Sırp futbolcu, Juventus ile yalnızca bir kupa, 2024 İtalya Kupası’nı kazanabildi. Atalanta’ya karşı oynanan finaldeki tek gol onun hanesine yazıldı. Vlahović’in Beşiktaş’a transferi, kariyerinin başındaki büyük hedeflerle örtüşmediğini gösteriyor. Aylar boyunca Arsenal, Barcelona veya Bayern Münih gibi dev kulüplerin onunla ilgilendiği konuşuldu; ancak sonunda bu takımlardan somut bir teklif gelmedi.

Sözleşme açısından bakıldığında, Belgrad doğumlu forvet finansal olarak kazançlı çıktı. İstanbul’da her sezon için 10 milyon avro net maaş, bonuslar ve yüksek bir imza parası alacak. Bu açıdan Vlahović ve temsilcileri kesin bir zafer elde etti. Juventus ise şu ana kadar onun yerini doldurabilecek nitelikte klasik bir santrfor bulamadı; zira takıma katılan Randal Kolo Muani, hücum hattı boyunca serbestçe hareket etmeyi tercih eden hareketli bir forvet olarak öne çıkıyor.