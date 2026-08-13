Juventus, Zion Suzuki'yi kiralamaya çalışıyor

İtalyan kulübü Juventus, Paris Saint-Germain'e katılması beklenen kaleci Zion Suzuki'yi kiralamak için aktif müzakereler yürütüyor. Torino ekibi, yeni sezon öncesinde kaleci sorununu bir an önce çözmeyi ve Japon file bekçisini hemen Serie A'ya geri getirmeyi hedefliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com ve La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain, Parma'nın kalecisi için 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardı. Paris ekibinin bu transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. Ancak Juventus yönetimi, ortaya çıkan bu durumdan yararlanmaya çalışıyor.

Yaşlı Hanımefendi lakaplı Torino kulübü, 2002 doğumlu kaleciyi kiralamak için teklif sundu. Buna göre oyuncunun sezon sonuna, daha doğrusu haziran ayına kadar Torino'da forma giymesi gerekiyor. Juventus böylece kaleci rotasyonunu hızlı bir şekilde güçlendirmeyi planlıyor.

Oyuncunun durumu ve Paris kulübünün kararı

Zion Suzuki, Juventus'un teklifine olumlu yaklaşıyor. Kaynaklara göre Japon file bekçisi, sezon sonuna kadar İtalya'ya dönmeye ve Serie A'da düzenli forma giymeye sıcak bakıyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde oynama fırsatından memnun olduğunu belirten Suzuki, bu transfere hazır olduğunu ifade etti.

Şimdilik tüm mesele, Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique ile kulüp yönetiminin nihai kararına bağlı. Paris ekibi oyuncunun yakın geleceği konusunda net bir karara vardıktan sonra sözleşme şartları ve maaş paylaşımıyla ilgili ayrıntılı görüşmeler başlayacak.

Önümüzdeki saatler belirleyici olacak

Juventus yönetimi, Fransız kulübünü kiralama anlaşmasına ikna etmek için tüm imkanlarını kullanıyor. Paris Saint-Germain olumlu yanıt verirse iki kulübün, oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağı da dahil olmak üzere mali ayrıntılar konusunda hemen anlaşması gerekecek.

Torino kulübü bu transferi mümkün olduğunca çabuk tamamlayarak Teknik Direktör Luciano Spalletti'ye yeni bir birinci kaleci sunmak istiyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler, bu zorlu transfer operasyonunun kaderini belirleyecek.

Anlaşma kısa sürede tamamlanırsa Zion Suzuki antrenmanlara katılacak ve takımın taktik sistemine uyum sağlamak için yeterli zamana sahip olacak. Juventus ligdeki ilk maçında Frosinone ile karşılaşacak ve kulüp yeni kalecisinin bu mücadeleye hazır olmasını istiyor.