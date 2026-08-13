NVIDIA RTX Pro 6000 Ekran Kartının Fiyatı İki Katına Çıktı

·2·Teknoloji
NVIDIA RTX Pro 6000 Ekran Kartının Fiyatı İki Katına Çıktı

NVIDIA, profesyonel kullanıma yönelik RTX PRO 6000 Workstation Edition ekran kartının fiyatını önemli ölçüde artırdı. ixbt.com'a göre Blackwell mimarisine dayanan bu amiral gemisi hızlandırıcının fiyatı artık 16.000 ABD doları. Bu rakam, başlangıçta önerilen fiyatın tam iki katı. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Bu fiyat değişikliği, yüksek talep ve teknolojik bileşen kıtlığı ortamında gerçekleşti. Güncellenen fiyat, NVIDIA'nın resmi web sitesinde ve B&W iş ortağının satış kanallarında doğrulandı. Distribütörler, ürünü yeni fiyatlarla tedarik etmek için acele ediyor.

Teknik özellikler ve fiyat artışının nedenleri

RTX Pro 6000 modelinin en önemli ve dikkat çekici özelliği, profesyonel segment için bile olağan dışı sayılabilecek bellek kapasitesi. Bu donanım, tam 96 GB kapasiteli modern GDDR7 bellek teknolojisiyle donatılmış durumda. Fiyatlardaki sert sıçramanın başlıca nedeni de bu bileşendeki kıtlık oldu.

Uzmanlara göre son dönemde yüksek performanslı bellek modellerine olan talebin hızla artması, sektör genelinde zorluklara yol açıyor. Özellikle yapay zekâ ve sinir ağlarının eğitilmesi süreçlerinde, bu kadar yüksek bellek kapasitesine sahip cihazlara olan talep son derece yüksek.

Piyasadaki diğer modellerle karşılaştırma

Tüketici pazarına yönelik GeForce RTX 5090 ekran kartında da benzer bir durum yaşanmıştı. Bu modelin başlangıç fiyatı 2.000 dolar olmasına rağmen, piyasa koşullarında fiyatı 4.700 dolara kadar yükselmişti.

Bu eğilim, yüksek teknolojili donanımlara yönelik küresel talebin azalmadığını ve üreticilerin ortak tedarik zincirlerinde sorunlarla karşılaştığını gösteriyor. Profesyonel segmentteki bu fiyat politikası, büyük şirketler ve veri merkezleri için maliyetlerin önemli ölçüde artmasına yol açabilir.

NVIDIARTX Pro 6000Ekran KartıTeknolojiGDDR7
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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