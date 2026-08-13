Zion Suzuki'nin kış transfer döneminde Juventus'a katılması bekleniyor

·3·Spor
Zion Suzuki'nin kış transfer döneminde Juventus'a katılması bekleniyor

Tuttosport'un haberine göre kaleci Zion Suzuki ile Juventus arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi ve oyuncu Torino kulübüne transfer olmayı kabul etti. Bu transferin Avrupa futbolundaki en önemli kış transferlerinden biri olması ve Torino ekibinin kaleci hattını önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Haberi Goal.com aktarıyor .

Başlangıçta Japon kaleci için en güçlü aday Paris Saint-Germain olarak görülüyordu. Fransız kulübü, oyuncuyu bonuslar dâhil 36 milyon avro karşılığında Parma'dan transfer etmek üzere anlaşmaya varmıştı. Paris ekibinin UEFA Süper Kupa kapsamında Aston Villa ile karşılaşması ve sakatlık riski nedeniyle transfer biraz gecikmişti.

Ancak endişelerin ortadan kalkmasının ardından Paris Saint-Germain transferi duyurmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte oyuncunun kişisel tercihi ve Paris'teki rekabet ortamı belirleyici oldu. Suzuki'nin Paris Saint-Germain'de Matvey Safonov'un yedeği olması beklenirken Juventus ona ilk 11'de yer ve lider bir rol garantisi verdi.

Transfer şartları ve mali ayrıntılar

Tuttosport'un haberine göre kaleci, sağlık kontrolünden geçmek üzere Paris'e gidecek ve ardından Torino kulübüne kiralık olarak katılacak. Taraflar arasındaki anlaşma gelecek yılın haziran ayına kadar geçerli olacak ve satın alma opsiyonu içermeyecek. Oyuncunun maaşı Juventus ile Paris Saint-Germain arasında eşit olarak paylaşılacak.

Ayrıca Torino ekibi, oyuncunun teknik gelişimi için tazminat alacak. Bu anlaşma Juventus açısından stratejik önem taşıyor; kulüp kaynaklarını savunma, orta saha ve hücum hattındaki diğer önemli sorunları çözmeye yönlendirmeyi planlıyor.

Anatoliy Trubin veya Noa Atubolu gibi kaleci piyasasındaki alternatiflerin yüksek maliyeti ve Guglielmo Vicario'nun tam anlamıyla güven vermemesi, Suzuki seçeneğini en makul çözüm hâline getirdi. İleride mali imkânlar genişlediğinde Juventus, Alisson, Mile Svilar, Marco Carnesecchi veya Mike Maignan gibi üst düzey kalecileri transfer etmeyi değerlendirebilir.

JuventusZion SuzukiParis Saint-GermainTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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