Elliot Anderson Manchester City formasıyla ilk maçına çıkmaya hazır

·3·Spor
Elliot Anderson Manchester City formasıyla ilk maçına çıkmaya hazır

İngiltere Millî Takımı orta saha oyuncusu Elliot Anderson, uluslararası arenadaki acı mağlubiyeti geride bırakarak yeni sezonda Manchester City formasıyla etkileyici bir performans sergilemeye kararlı. Goal.com'un haberine göre futbolcu, kısa süre önce sona eren Dünya Kupası'ndaki duygusal yıpranmanın ardından tüm dikkatini kulüp kariyerine yöneltti ve takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde yerini sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Anderson'ın yeni takımındaki resmî ilk maçına bu pazar Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda, İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Arsenalkarşısında oynanacak Community Shield mücadelesinde çıkması bekleniyor. Futbolcu, Arjantin Millî Takımı'na karşı alınan acı yarı final mağlubiyetini hatırlatarak bu durumu kabullenmenin kolay olmadığını gizlemedi.

Dünya Kupası deneyimi ve yeni meydan okuma

“Bu çok zor. O dönemde yaşadıklarımı hâlâ unutamıyorum. Futbolda zirveler de düşüşler de olur. Önemli olan, sonrasında kendinizi nasıl toparlayabildiğinizdir. Düşünmek için üç haftam oldu ancak artık yeni sezon başladı ve ileriye adım atmak gerekiyor” diye konuştu orta saha oyuncusu basın toplantısında.

Bilgi olarak, Elliot İngiltere Millî Takımı formasıyla turnuvada 8 maça çıkarak Fransa'ya karşı oynanan üçüncülük maçında bronz madalya kazanılmasına önemli katkı sağladı. Bu karşılaşmalarda bir asist yapan futbolcu, 386 isabetli pas (%90 başarı oranı), 19 başarılı top kapma ve 28 uzaklaştırma kaydetti.

Rodri'nin geleceği ve yeni taktik

Elliot Anderson'ın Manchester City'ye transferi, özellikle takımın ana ön liberosu Rodri'nin geleceğiyle ilgili belirsizlikler nedeniyle büyük önem taşıyor. Kaynağa göre Barcelona, 30 yaşındaki İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak için aktif girişimlere başladı ve çarşamba günü 51 milyon sterlinlik yeni bir teklif sundu. Bu transfer gerçekleşirse Anderson, orta sahadaki boşluğu doldurmak için en güçlü aday olacak.

Yeni takımındaki taktik gereklilikler hakkında konuşan Anderson, orta sahanın merkezinde farklı görevleri yerine getirebildiğini belirtti. “Sahanın her bölgesinde oynayabilirim. Pozisyonlar yaratmak, hücumu ileri taşımak veya başka görevleri üstlenmek elimden gelir. Teknik direktörle birkaç kez konuştum; benden ne beklendiğini açıkladı. Çok koşmak, yüksek enerji ve oyunu kontrol etmek gerekiyor” dedi futbolcu.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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