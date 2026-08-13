Nicolas Jackson Chelsea'deki Yeri İçin Savaşmaya Hazır

Londra ekibi Chelsea'nin forveti Nicolas Jackson, yaz transfer döneminde diğer takımlardan gelen tekliflere rağmen Stamford Bridge'de kalmaya ve formasını korumak için mücadele etmeye kararlı. The Sun'ın aktardığı bilgilere göre Senegalli futbolcu, takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde kendini kanıtlamak ve kariyerine burada devam etmek istiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yakın zamanda sona eren Asya sezon öncesi turundan dönen 25 yaşındaki forvet, yeni teknik direktörün antrenman yöntemlerinden ve taktik yaklaşımından oldukça etkilenmiş. Transfer piyasası kapanışa yaklaşırken futbolcunun bu kararı, Chelsea yönetimi için de önemli bir sinyal niteliği taşıyor. Son sezonlarda kadrodaki rekabet nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetmiş olsa da bu kez takımın kilit isimlerinden biri olabileceğine inanıyor.

Aston Villa ve İspanyol kulüplerinin ilgisi

Futbolcunun Londra'da kalma isteğine rağmen Premier League ekiplerinden Aston Villa , transferi için mücadelesini sürdürüyor. Birmingham ekibinin teknik direktörü Unai Emery, futbolcuya Avrupa futbolundaki ilk fırsatını zamanında veren bir teknik adam olarak onun yeteneklerine büyük değer veriyor ve Jackson'ı takımında görmek istiyor. Ayrıca İspanya'nın adı açıklanmayan üst düzey kulüplerinden biri de forvetin hizmetleriyle ilgilenerek resmi teklif sundu.

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken talip kulüpler durumu yakından takip ediyor. Chelsea yönetimi futbolcuyu satma konusunda farklı bir karar alırsa hemen harekete geçmeye hazırlar. Buna rağmen Jackson, kariyerine İngiltere başkentinin kulübünde devam etmeyi tercih ediyor.

Kariyerindeki önemli dönüm noktaları

Nicolas Jackson, 2023 yazında İspanya'nın Villarreal kulübünden 32 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Kulüple sekiz yıllık sözleşme imzalayan forvet, şimdiye kadar Maviler formasıyla 81 maça çıkıp 30 gol attı ve 12 asist yaptı. Ancak takımda düzenli bir yer edinme konusunda bazı zorluklar yaşadı.

Hatırlanacağı üzere Jackson, geçen yaz Bayern Münih'e kiralık olarak gitmişti. Almanya'daki döneminde 34 maçta forma giyerek 11 gol attı ve 4 asist yaptı. Bu performans, Bayern Münih'in yerel lig ve kupayı kazanmasına yardımcı oldu; ancak Alman kulübü sezon sonunda futbolcunun bonservisini almamaya karar verdi.