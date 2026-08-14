«Sadece sesini kes!»: Makhachev ve Garry basın toplantısında karşı karşıya geldi

·21·Spor
«Sadece sesini kes!»: Makhachev ve Garry basın toplantısında karşı karşıya geldi

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde düzenlenecek UFC şampiyonluk maçı öncesinde resmi basın toplantısı gerçekleştirildi. Son şampiyon Islam Makhachev ile ona meydan okuyan, yarı orta sıklet dövüşçüsü Ian Machado Garry'nin katıldığı etkinlik, beklenmedik gerilim ve sansasyonel anlarla doluydu.

Basın toplantısı, salondaki binlerce seyircinin kimin tarafında olduğunu açıkça gösterdi.

Kulakları sağır eden yuhalamalar ve Garry'nin gülümsemesi

İrlandalı dövüşçü Ian Machado Garry mikrofonu eline alır almaz tüm arena onu aralıksız ve yüksek sesle yuhaladı. Buna rağmen baskıyı gülümseyerek karşıladı ve duruma ilişkin düşüncelerini dile getirdi:

*«Cumartesi gecesi bu şampiyonluk kemeri belimde olacak ve bu salondaki herkes fikrini değiştirecek. O zaman hepiniz "Haydi Garry!" diye bağıracaksınız. Bu yuhalamalar umurumda bile değil. Küçük oğlum salonda oturuyor, ben hayalimle yaşıyorum.

16 yaşımdan beri bu anı, UFC şampiyonu olmayı bekliyorum. 15 Ağustos'ta Philadelphia'da tüm hayallerim gerçeğe dönüşecek ve bunu hiç kimse benden alamaz»*, — dedi meydan okuyan.

Makhachev'e büyük destek ve «Brezilya mı, İrlanda mı?» sorusu

Buna karşılık Islam Makhachev her konuştuğunda salon gök gürültüsünü andıran alkışlar ve tezahüratlarla doldu. Rus şampiyon, rakibinin neden bu kadar soğuk ve nefret dolu bir karşılamayla karşılaştığını şöyle açıkladı:

«Yuhalanarak karşılanmasına hiç şaşırmıyorum. Çünkü insanlar Ian Garry'yi sevmiyor, ben de sevmiyorum. Bunun nedeni, taraftarların onun aslında hangi ülkeyi temsil ettiğini anlayamaması — Brezilya mı, İrlanda mı? İnsanlar kimi gerçekten destekleyeceklerini biliyor», — diye vurguladı şampiyon.

Abdulmanap Nurmagomedov hakkındaki sözler ve sert yanıt

Basın toplantısındaki en gergin an, Makhachev'e hayatını kaybeden eski antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov'un mirası hakkında soru sorulduğunda yaşandı. Garry beklenmedik şekilde sohbete dahil olarak efsanevi antrenörün, Islam'ın günümüzdeki başarılarıyla büyük gurur duyacağını söyledi.

Ancak Rus şampiyon, rakibinin bu konuya müdahale etmesini sert bir şekilde kesti:

«Sadece sesini kes!» — diye kısa ve sert yanıt verdi Makhachev.

Bu sert diyalogların ardından gerçekleştirilen geleneksel «yüz yüze bakışma» (face to face) beklenmedik şekilde sakin geçti — dövüşçüler birbirlerinin gözlerinin içine baktıktan sonra sakince el sıkışarak vedalaştı. 15 Ağustos'taki oktagon mücadelesi tüm sorulara nihai yanıtı verecek.

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Islam MakhachevIan Machado GarryUFCPhiladelphiaAbdulmanap Nurmagomedov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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