Qualcomm Snapdragon C işlemcisi Intel N250’den belirgin şekilde üstün çıktı

·2·Teknoloji
Qualcomm Snapdragon C işlemcisi Intel N250’den belirgin şekilde üstün çıktı

Qualcomm, en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan yeni Snapdragon C işlemcisi hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. ixbt.com’a göre, bu tür cihazlar için başlangıçta 300 dolarlık bir fiyat açıklanmış olsa da piyasaya çıkan ilk modeller biraz daha pahalıya satılıyor. Buna rağmen yeni çip, teknik özellikleriyle bütçe segmentindeki rakiplerinden açıkça üstün olduğunu gösteriyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Şirket temsilcileri, yeni SoC’nin (çip üzerinde sistem) sekiz Kryo işlemci çekirdeğine sahip olduğunu doğruladı. Çekirdeklerin tam türü açıklanmasa da yayılan söylentilere göre burada daha eski Cortex-A78 ve A55 çekirdekleri kullanılıyor. Uzmanlara göre Snapdragon C, aslında 2021’de piyasaya sürülen Snapdragon 778G çipine oldukça benzeyen Snapdragon QCS6490 platformunun yeniden adlandırılmış sürümü.

Teknik özellikler ve yetenekler

Resmî bilgilere göre yeni işlemcinin çekirdeklerinin maksimum frekansı 3 GHz’e ulaşıyor. Cihaz ayrıca 2 MB ortak önbellekle donatılmış. Bellek tarafında LPDDR5, LPDDR5X ve LPDDR4X standartlarını 16 GB’a kadar destekliyor. Bunun yanı sıra Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6.0 gibi modern kablosuz iletişim standartları ile UFS 3.1 depolama türü de destekleniyor.

Qualcomm, performans değerlendirmesinde yeni çipini Intel N250 işlemcisiyle karşılaştırdı. Intel N250, Intel 7 üretim süreci temelinde geliştirildi. Her ne kadar serideki en yeni çözüm olmasa da teknik açıdan Snapdragon 778G ile neredeyse aynı döneme ait sayılıyor.

Performans ve verimlilik karşılaştırması

Karşılaştırmalı test sonuçlarına göre Qualcomm çipi enerji verimliliğinde iki kat üstünlük gösterdi. Bu durum büyük ölçüde daha modern bir üretim sürecinin kullanılmasından kaynaklanıyor. Geekbench testinde Snapdragon C, tek iş parçacıklı modda Intel N250’den %44, çok iş parçacıklı modda ise %24 daha hızlı olduğunu gösterdi.

Bilgi vermek gerekirse Intel N250, bu benchmark’ta tek iş parçacıklı modda yaklaşık 2800 puan alıyor. Karşılaştırma için QCS6490 platformunun da yaklaşık 3000 puanlık sonuç göstermesi, Qualcomm’un sunduğu verilerin doğruluğunu destekliyor. Cinebench testlerinde ise yeni çipin üstünlüğünün tam %67’ye ulaşacağı belirtiliyor.

Karşılaştırmaların çoğunlukla dört çekirdekli ve Hyper-Threading teknolojisinden yoksun, teknik açıdan eski bir Intel işlemcisine karşı yapıldığını da unutmamak gerekiyor. Buna rağmen yeni Snapdragon C, bütçe sınıfı dizüstü bilgisayar pazarında ciddi rekabet etmeye hazır olduğunu gösteriyor.

QualcommSnapdragon CIntel N250Teknolojilerİşlemciler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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