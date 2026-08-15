“Savunma baş ağrımız”: Kapadze, dünkü maçın ardından eksikleri anlattı

Özbekistan Süper Ligi’nin 17. haftasında Navbahor ile Bunyodkor arasında oynanan karşılaşma gerçek bir gol şovuna dönüştü. Tam 7 golün atıldığı çekişmeli maçta Namangan ekibi, geriden gelerek 4-3’lük önemli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın ardından “Şahinler”in teknik direktörü Temur Kapadze gazetecilerin karşısına geçerek düzenlediği basın toplantısında maçın zorlu yönlerini, savunmadaki sorunları ve kadro değişikliklerini ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

“2-0’dan sonra oyunu bıraktık”

Temur Kapadze, zor kazanılan galibiyet ve savunma hattındaki eksikler hakkında sitemkâr açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle Navbahor taraftarlarını zorlu galibiyet dolayısıyla tebrik ediyorum. Aslında maçı bu kadar zorlaştırmamamız gerekiyordu. 2-0 öndeydik ve daha fazla gol atmalıydık. Muhammadali G‘iyosov’un sakatlığı etkili oldu mu bilmiyorum ancak oyuncular biraz rehavete kapıldı. Rakibin çektiği her şutun kalemizde gol olması üzücüydü. Savunmadaki hatalarımız şu anda en büyük baş ağrımız. Çok kolay goller yediğimiz için eksiklerimiz üzerinde çalışacağız. Önümüzde Nasaf ile zorlu bir mücadele var.”

G‘iyosov’un sakatlığı ve kadro rotasyonu

Maç sırasında zorunlu olarak oyundan çıkan ve gol atan Muhammadali G‘iyosov’un durumu hakkında teknik direktör sevindirici bir haber verdi:

“Başta ciddi şekilde endişeliydik. Doktorlar muayene etti ve şükürler olsun ki sakatlığı çok ağır değil; sadece ayağını biraz burkmuş. Kadro değişikliklerine gelince, yoğun fikstür nedeniyle futbolcularda yorgunluk gözlemliyoruz. Yedek kulübesindeki her oyuncuya tamamen güveniyorum. Jiyanov, Usmonov ve Abdurahmonov gibi oyuncular oyuna girerek maçın temposunu önemli ölçüde artırdı.”

Abdulla Abdullayev neden tek bir maçta bile forma giymeden takımdan ayrıldı?

Basın toplantısında, kısa süre önce takıma katılan ancak kısa süre sonra Neftçi’ye transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu Abdulla Abdullayev’in durumu da açıklığa kavuşturuldu:

“Abdullayev ile 5 aylık, yani yıl sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştık. Sakatlığı olduğunu biliyorduk ve bir ay içinde iyileşmesi bekleniyordu. Ancak bir ay sonra çekilen kontrol röntgeni, kemiğinin iyileşmesi için hâlâ uzun bir süre gerektiğini gösterdi. Sözleşme 1,5-2 yıllık olsaydı bekleyebilirdik. Önceden anlaşmıştık: Sakatlık uzarsa sözleşme feshedilecekti. Çünkü tamamen iyileşmesi 2-3 ay sürecek ve sezon da sona erecekti. Neftçi ona uzun vadeli bir sözleşme teklif etti ve bu doğru bir karar. Yönetimle dostça vedalaştık. O, güçlü bir futbolcu ve millî takımımızın ona gelecekte de çok ihtiyacı olacak.” Kapadze sözlerini böyle tamamladı.

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