Belçika'da duvarın arasından 9 milyon avroluk altın bulundu

·1·Dünya
Belçika'da duvarın arasından 9 milyon avroluk altın bulundu

Belçika'nın Dendermonde kentinde inşaat çalışmaları sırasında duvarın arasından yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın sikkeler ve külçeler bulundu. Keşfi VRT NWS duyurdu.

Olay, 12 Ağustos'ta Sint-Gillis-Dendermonde bölgesindeki Van Langenhovestraat Caddesi'nde bulunan bir binanın yıkımı sırasında ortaya çıktı. İşçiler kanalizasyon borusu döşemek için temelin bir bölümünü yıktığında, tuğlaların arasından parlak sikkeler ve altın külçeleri çıktı.

Defineyi ilk fark eden kişi 18 yaşındaki öğrenci Kobi oldu. Kobi, başlangıçta bulunan sikkelerin sıradan 1 avroluk paralar olduğunu düşündü. Ancak aralarında bir altın parçası da görünce işçiler olağan dışı bir keşifle karşılaştıklarını anladı.

Şantiye sorumlusunun açıklamasına göre, kazı çalışmaları sürdürüldüğünde çok sayıda altın sikke ve külçe daha bulundu. Bunun üzerine işçiler durumu bina sahibine ve polise bildirdi. Bulunan altınlar şu anda polis gözetiminde güvenli bir yerde saklanıyor.

Doğu Flandre Savcılığı, bu hazinenin binanın duvarı arasına ne zaman ve hangi amaçla saklandığını belirlemek için soruşturma yürütüyor. Bina sahibinin temsilcisi, altınların saklanmasının olası bir dolandırıcılıkla bağlantılı olabileceğini de göz ardı etmedi.

Şu anda değerli hazinenin yasal sahibinin kim olduğu ve keşfi yapan inşaat işçilerine ödül verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Bu konular, soruşturmanın sonuçlarına ve Belçika yasalarına göre çözüme kavuşturulacak.

Şantiye sorumlusu ise 33 yıllık çalışma hayatında böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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