Madrid’de “Mourinho yasaları”: Real Madrid’i nasıl değiştiriyor?

·6·Spor
Madrid’de “Mourinho yasaları”: Real Madrid’i nasıl değiştiriyor?

“Kraliyet Kulübü”nün merkezinde büyük değişim rüzgârları esiyor. Madrid’in Real Madrid kulübünün yönetimine dönen Portekizli teknik direktör José Mourinho ilk iki temel talebini kulüpte kararlılıkla uygulamaya koyuyor: transfer politikasında tam yetki ve kulüp içi hiyerarşiye koşulsuz uyum.

İspanya’nın saygın AS gazetesinin haberine göre Portekizli “The Special One”, farklı görüşleri dinlese de tüm önemli konulardaki nihai kararı yalnızca kendisi veriyor.

Transfer politikası: İsimler değil, net profiller

Mourinho, takımla sözleşme imzalamadan önce yönetime transferleri doğrudan yönetme şartını sunmuştu. Mayıs ayının sonunda yönetime, takımın ihtiyaç duyduğu futbolcuların teknik profillerini içeren özel bir rapor verdi. Raporda kuru isimler yerine, her mevki için gerekli net fiziksel ve taktik özellikler yer aldı.

Teknik direktörün transfer kararlarındaki etkisi şimdiden sonuç vermeye başladı:

  • Rodri meselesi: Rodri transferi gerçekleşmemesine rağmen teknik direktör kulübün tutumunu tamamen destekledi;

  • Liderlerin geleceği: Vinícius Júnior’un takımda kalması ve yetenekli futbolcu Tiago Pitarch’ın kadroda tutulmasında Mourinho’nun sözü belirleyici oldu.

“Mourinho ne diyor?”: Akademide yeni düzen

Portekizli teknik direktör, akademi oyuncularıyla (“Castilla”) çalışırken de tüm süreci kontrolü altına aldı. Kulübün genç futbolcuları arasında şu anda en sık dile getirilen soru “Mourinho bu konuda ne diyor?” olmaya devam ediyor.

Teknik direktör, A takım antrenmanlarına çağrılacak genç yetenekleri genel listeden seçmek yerine her futbolcunun potansiyelini bizzat ve derinlemesine inceleyerek belirliyor.

Demir disiplin: Çift antrenman ve Pintus’un kontrolü

Antrenman süreçlerinde de teknik direktörün sert yönetimi hissediliyor:

  • Ağır yüklemeler: Günde iki antrenman standart uygulama hâline geldi. Fiziksel hazırlık alanındaki ünlü uzman Antonio Pintus ve Mourinho’nun yakın yardımcısı Antonio Dias futbolcuların antrenman yüklerini sıkı biçimde kontrol ediyor;

  • Günlük düzen: Beslenme planı, sakatlıklardan iyileşme süreci, antrenmanlara saniyesi saniyesine zamanında gelme ve takım yemekleri konusunda katı kurallar getirildi.

Günlük işleri teknik ekip yürütse de Real Madrid’deki her ayrıntı José Mourinho’nun tam kontrolü altında gerçekleşiyor. Madrid’de yeni zaferlere giden yolda sertlik ve demir disiplin hüküm sürüyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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