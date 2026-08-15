«Air Force One»daki gizemli konuşma: Trump ve Musk'ı kim barıştırdı?

Geçen yıl Beyaz Saray ile dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden biri arasında yaşanan sansasyonel kriz resmen sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder Elon Musk aylar süren sert kamuoyu önündeki çatışmanın ardından ilişkilerini tamamen düzeltmeyi başardı.

ABD'nin saygın gazetesi The Wall Street Journal (WSJ) tarafından aktarılan kulis bilgilerine göre, iki önemli figürün yeniden yakınlaşmasında Beyaz Saray yetkililerinin arabuluculuğu, ortak tanıdıklar ve bir dizi önemli görüşme belirleyici rol oynadı.

100 milyon dolar ve Air Force One'daki konuşma

İki taraf arasındaki ilişkilerin ısındığının en çarpıcı kanıtı olarak Musk'ın mayıs ayında Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında başkanın Air Force One uçağında ona eşlik etmesi gösteriliyor. Uçaktaki sohbet samimi ve dostane bir havada geçti.

Edinilen bilgilere göre Musk, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçileri aktif biçimde desteklemek için en az 100 milyon dolar ayırmaya hazır olduğunu belirtti. Bu para ağırlıklı olarak seçmen katılımını artırmaya yönelik kampanyalara aktarılacak. Bununla birlikte milyarder, bundan sonra günlük siyasetten biraz uzak durmayı planlıyor.

«Yeni parti kurma» planı ve J.D. Vance'in arabuluculuğu

WSJ ve The Washington Post'un yazdığına göre, kriz tırmandığı sırada önemli arabuluculuk görevini Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles üstlendi:

Parti fikrinden vazgeçirme: Vance, Musk'ı Trump'la yaşadığı tartışmanın ardından kendi siyasi partisini kurma yönündeki riskli kararından vazgeçirdi;

Özür telefonu: Kısa süre sonra Musk, başkanı bizzat arayarak sosyal medyadaki bazı aşırı sert açıklamalarından dolayı pişman olduğunu söyledi ve paylaşımlarını sildi;

Beyaz Saray'a dönüş: Bunun ardından Musk, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna düzenlenen resmi resepsiyonda yeniden görüldü.

Kriz nasıl başlamıştı?

Trump ile Musk arasındaki gerilim 2025 yazında tırmanmıştı:

Beyaz Saray, Musk tarafından önerilen Jared Isaacman'ın NASA Başkanı görevine adaylığını geri çekti; Buna karşılık Musk, yönetimin yeni vergi ve bütçe harcamaları yasa tasarısını açıkça eleştirdi; Trump ise Musk'ın şirketlerine (SpaceX, Tesla) sağlanan devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmeleri durdurmakla tehdit etti.

Günümüzde Trump ve Musk ayda yaklaşık bir kez iletişim kurarak yapay zekâ (AI), Çin politikası ve küresel güvenlik konularını görüşüyor. Trump, Musk'ı hâlâ dostu olarak gördüğünü söylese de yardımcılarına göre ilişkileri artık sınırsız güvene değil, net pragmatik çıkarlara dayanıyor.

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