Manila'da şiddetli yağışların ardından kanallar çöplerle doldu

·15·Dünya
Manila'da şiddetli yağışların ardından kanallar çöplerle doldu

Filipinler'in başkenti Manila'da şiddetli yağışların ardından kanal ve su yollarındaki çöp miktarı keskin biçimde arttı. Bazı bölgelerde su yüzeyi neredeyse tamamen çöplerle kaplanırken, kent altyapısı üzerindeki baskı da arttı.

Uzmanlara göre Manila'da şiddetli yağışlar sırasında su yollarında biriken evsel atıklar, su akışıyla bir yerden başka bir yere taşınarak sel riskini daha da artırıyor. Resmî verilere göre, Haziran 2026'ya kadar Metro Manila'daki drenaj sistemlerinden 7,6 bin metreküpten fazla atık çıkarıldı.

Manila Körfezi ve bağlantılı kanallardaki çöp sorunu yeni değil. Önceki şiddetli yağışların ardından denizdeki çöplerin su akışı ve dalgaların etkisiyle kentin kanallarına geri döndüğü de görüldü. Bu durum yağmur sularının serbestçe akmasını engelleyerek sokaklardaki su seviyesinin yükselmesine neden oluyor.

Yerel yönetim ve ilgili hizmetler, durumu düzeltmek amacıyla kanalların, drenajların ve su yollarının temizlenmesi çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Hükümet özel temizlik araçları, çöp bariyerleri ve diğer ekipmanları kullanıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., küçük su yolları ve drenajların çöplerden düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini vurgulayarak sellerle mücadelede yalnızca altyapıyı iyileştirmenin yeterli olmadığını belirtti. Marcos, atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm sistemlerinin de geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Manila'da su yollarını temizleme ve atıkları denetleme çalışmaları şu anda devam ediyor. Hükümet bu önlemleri, kentte sel riskini azaltmayı ve Manila Körfezi'nin ekolojik durumunu iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı programların bir parçası olarak değerlendiriyor.

ManilaFilipinlerFerdinand Marcos Jr.Manila Körfezi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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