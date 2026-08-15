Davide Frattesi Inter'den Lazio'ya transfer oldu

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Davide Frattesi Inter'den Lazio'ya transfer oldu

İtalya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Davide Frattesi, Inter'den Lazio'ya resmen transfer oldu. 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Roma'ya döndü ve bu hamlenin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Transfer süreci bazı küçük bürokratik gecikmeler nedeniyle biraz uzasa da sonunda başarıyla tamamlandı. Lazio'nun resmi basın servisine verdiği röportajda orta saha oyuncusu, bu maceraya ulaşmanın zor olduğunu ancak sonunda her şeye değdiğini vurguladı.

Çocukluğunun sokaklarına dönüş

Roma'nın La Giustiniana semtinde büyüyen Frattesi için bu transfer sıradan bir geçişten çok, evine dönüş anlamına geliyor. Çocukken antrenmanlara gittiği tanıdık sokakları yeniden görünce farklı duygular yaşadığını gizlemedi.

“Geldiğimde, çocukken La Giustiniana'daki antrenmanlara giderken kullandığım yolları tanıdım. Buraya daha büyük ve farklı bir sorumluluk duygusuyla dönüyorum. Önemli bir sorumluluğu üstlenmenin zamanının geldiğini düşünüyorum ve bundan dolayı çok mutluyum”, — dedi futbolcu.

Mali detaylar ve geleceğe dair şartlar

ixbt.com'un aktardığına göre Lazio, Frattesi'yi bir sezon kiralamak için 5 milyon avro ödedi. Sözleşmede ayrıca futbolcuyu gelecekte 10 milyon avro karşılığında bonservisiyle transfer etme hakkı da yer alıyor; bu tutara ek bonuslar dahil olabilir.

Inter ise gelecekteki olası transferden elde edilecek net kârın yüzde 50'sini alma hakkını saklı tutarak kendi çıkarlarını güvence altına aldı. Milano ekibinde yeterince forma şansı bulamamasına rağmen taraftarlarla sıcak ilişkiler kuran orta saha oyuncusu, şimdi Gennaro Gattuso yönetimindeki yeni projenin önemli bir parçası olmayı hedefliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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