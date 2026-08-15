Ev önünde namaz kılan Müslümanın videosu yayıldı

·2·Dünya
Ev önünde namaz kılan Müslümanın videosu yayıldı

ABD’de Müslüman bir sürücünün yol kenarında namaz kıldığı anları gösteren video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüleri ev sahibi Hristiyan bir kadın internette paylaşarak farklı dinlere mensup insanlara saygı ve hoşgörü çağrısında bulundu.

Edinilen bilgilere göre bir sürücü, Ramazan ayında ibadet etmek için güvenli bir yer arayarak kadının evinin karşısında durdu. Trafiği engellemeden namazını kıldı. Ev sahibi ise bu durumu olumsuz karşılamak yerine görüntüleri kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Kadın, videoyu kamuoyuyla paylaşarak insanların dini inançları farklı olsa da birbirlerine saygılı davranmalarının önemini göstermek istediğini söyledi.

Videonun yayılması, ABD’de Müslümanlara yönelik tutumların yeniden tartışıldığı bir döneme denk geldi. Kongre üyesi Nancy Mace, son haftalarda Müslümanlar ve İslam hakkındaki sert açıklamaları nedeniyle eleştirildi. Sosyal medyadaki bazı paylaşımları, medya ve kamuoyu tarafından İslamofobik olarak değerlendirildi.

CNN yayınında gazeteci Omar Jimenez, Mace’in Müslümanlara yönelik açıklamalarını eleştirerek ABD Anayasası’nın din özgürlüğünü koruduğunu vurguladı. Mace ise görüşlerini savunmayı sürdürdü.

Bu bağlamda, sosyal medyada yayılan video birçok kişi tarafından farklı inançlara mensup insanlar arasında karşılıklı saygı ve hoşgörünün önemini hatırlatan bir görüntü olarak değerlendiriliyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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