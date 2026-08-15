Mısır'da alışveriş merkezinde helyum balonu patladı
Mısır'ın Yeni Kahire kentindeki alışveriş merkezlerinden birinde helyum balonunun patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de çeşitli derecelerde yaralandı. Faciа 13 Ağustos'ta Arabella Plaza Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi.
Mısır Sağlık Bakanlığına göre patlama, merkezin birinci katında faaliyet gösteren hediyelik eşya mağazasındaki helyum balonunda meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından mağazada yangın da çıktı.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da patlama ve yangın, alışveriş merkezindeki yakındaki mağazaların cephelerinde de hasara yol açtı.
Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye 8 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların 11'i New Cairo Specialized Hospital'a, 6 kişi ise yakındaki sağlık kuruluşlarına götürüldü.
Bakanlık, yaralıların tamamına gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını açıkladı. Olay nedeniyle yakındaki hastanelerde de yüksek alarm durumu uygulamaya konuldu.
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