Maresca açık konuştu: Reijnders neden Manchester City’den ayrılıyor?

«Manchester City» merkezinde, A takım oyuncularının transferiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımın başantrenörü Enzo Maresca basın toplantısında, Hollandalı yetenekli orta saha oyuncusu Tijjani Reijndersiçin kulüpten ayrılma ihtimaline değinerek duruma açıklık getirdi.

Daha önce birçok saygın muhabir, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan Pro Lig ekibi «Al Qadsiah» ile anlaşmaya çok yakın olduğunu bildirmişti.

«Herkes kabul ediyorsa, böyle olması gerekir»

Enzo Maresca, takımdan ayrılmak isteyen futbolcuları zorla kadroda tutmama konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu:

«Ayrılmaya kesin olarak karar vermiş bir futbolcuyu takımda tutmak hiçbir zaman kolay olmadı. Tijjani’nin mevcut durumu, Trafford ve diğer bazı oyuncularımızın durumuna çok benziyor. Bence kulüp, futbolcu ve başantrenör, onun takımdan ayrılmasının üç taraf için de en doğru karar olduğunu düşünüyorsa, o zaman böyle olmalı ve gerçekleşmeli» dedi.

Reijnders’in City’deki üretken performansı

Hollandalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon «Şehirliler» formasıyla istikrarlı ve üretken bir performans sergiledi.

2025/2026 sezonunda tüm resmi müsabakalar dikkate alındığında:

47 maçta forma giydi;

7 gol attı;

8 asist yaptı.

Buna rağmen, Suudi Arabistan’dan gelen mali açıdan cazip teklif ve futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olması, bu transferin kısa süre içinde resmen açıklanmasının önünü açıyor.

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