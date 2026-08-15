Real Madrid transfer piyasasında hareketlenerek kadroyu kökten yeniledi

·3·Spor
Real Madrid transfer piyasasında hareketlenerek kadroyu kökten yeniledi

Son iki sezondur büyük kupalardan uzak kalan Real Madrid yönetimi, takımın hem iç sahada hem de uluslararası arenadaki liderliğini yeniden kazanmak için transfer piyasasında cesur adımlar atıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre kraliyet kulübü, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona’nın üstünlüğüne son vermek ve şampiyonlar podyumuna dönmek amacıyla kasasının kapağını açarak kadrosunu güçlendirmeye başladı. Goal.com haberine göre

AS’ın haberine göre Real Madrid, yaz transfer döneminde toplam 225 milyon avronun üzerinde harcama yaptı. Bu rakam, La Liga kulüplerinin yaz transferleri için yaptığı toplam harcamaların yaklaşık yüzde 40’ına denk gelirken Madrid ekibini bu sezonun en büyük alıcısı hâline getirdi. Kulübün son beş yıldaki toplam transfer harcamalarının üçte birinden fazlasını yalnızca bu yaz gerçekleştirmesi, takımda köklü değişim döneminin başladığını gösteriyor.

Yeni yıldızlar ve rekor transferler

José Mourinho yönetimindeki takım, kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasında aktif rol oynadı. Özellikle savunma hattını güçlendirmek amacıyla dikkat çekici transferler gerçekleştirildi:

  • Diomande, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kadroya katıldı.
  • Chelsea’den transfer edilen Cucurella için 55 milyon avro ödendi.
  • Levante’ye forvet Espí transferi için 25 milyon avro ödendi.
  • Inter’den gelen Dumfries’in bonservis bedeli ise 20 milyon avro olarak belirlendi.
Bunun yanı sıra takım, serbest oyuncu statüsündeki iki deneyimli futbolcuyu da kadrosuna kattı. Bernardo Silva, Manchester City; Ibrahima Konaté ise Liverpool ile mevcut sözleşmeleri sona erdikten sonra herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden Real Madrid’e transfer oldu.

Gerçekleştirilen altı transfer ve yaklaşık 560 milyon avroyu aşan toplam piyasa hareketliliği, İspanya şampiyonasında rekabetin daha da kızışacağının sinyallerini veriyor. Teknik direktör José Mourinho’nun önündeki temel görev, kulübün eski gücünü yeniden kazanmak ve Barcelona’nın hegemonyasına son vermek.

Real MadridJosé MourinhoLa LigaTransferlerBarcelona
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jadon Sancho kariyerine yurt dışında devam etmeyi tercih ediyorJadon Sancho kariyerine yurt dışında devam etmeyi tercih ediyorBugün, 11:54Husanov’un ardından yeni sansasyon: Rahmonaliev transferine dair ilk detaylarHusanov’un ardından yeni sansasyon: Rahmonaliev transferine dair ilk detaylarBugün, 10:28Özbek boksunun efsanesi hayatını kaybetti: «Taşkent Kaplanı» Rufat Risqiev vefat ettiÖzbek boksunun efsanesi hayatını kaybetti: «Taşkent Kaplanı» Rufat Risqiev vefat ettiBugün, 09:34“Kazanmayı biliyor”: Kylian Mbappé, José Mourinho hakkında konuştu“Kazanmayı biliyor”: Kylian Mbappé, José Mourinho hakkında konuştuBugün, 06:11Maresca açık konuştu: Reijnders neden Manchester City’den ayrılıyor?Maresca açık konuştu: Reijnders neden Manchester City’den ayrılıyor?Bugün, 06:03“Savunma baş ağrımız”: Kapadze, dünkü maçın ardından eksikleri anlattı“Savunma baş ağrımız”: Kapadze, dünkü maçın ardından eksikleri anlattıBugün, 05:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?