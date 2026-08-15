Real Madrid transfer piyasasında hareketlenerek kadroyu kökten yeniledi

Son iki sezondur büyük kupalardan uzak kalan Real Madrid yönetimi, takımın hem iç sahada hem de uluslararası arenadaki liderliğini yeniden kazanmak için transfer piyasasında cesur adımlar atıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre kraliyet kulübü, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona’nın üstünlüğüne son vermek ve şampiyonlar podyumuna dönmek amacıyla kasasının kapağını açarak kadrosunu güçlendirmeye başladı. Goal.com haberine göre

AS’ın haberine göre Real Madrid, yaz transfer döneminde toplam 225 milyon avronun üzerinde harcama yaptı. Bu rakam, La Liga kulüplerinin yaz transferleri için yaptığı toplam harcamaların yaklaşık yüzde 40’ına denk gelirken Madrid ekibini bu sezonun en büyük alıcısı hâline getirdi. Kulübün son beş yıldaki toplam transfer harcamalarının üçte birinden fazlasını yalnızca bu yaz gerçekleştirmesi, takımda köklü değişim döneminin başladığını gösteriyor.

Yeni yıldızlar ve rekor transferler

José Mourinho yönetimindeki takım, kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasında aktif rol oynadı. Özellikle savunma hattını güçlendirmek amacıyla dikkat çekici transferler gerçekleştirildi:

Diomande, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kadroya katıldı.

Chelsea’den transfer edilen Cucurella için 55 milyon avro ödendi.

Levante’ye forvet Espí transferi için 25 milyon avro ödendi.

Inter’den gelen Dumfries’in bonservis bedeli ise 20 milyon avro olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra takım, serbest oyuncu statüsündeki iki deneyimli futbolcuyu da kadrosuna kattı. Bernardo Silva, Manchester City; Ibrahima Konaté ise Liverpool ile mevcut sözleşmeleri sona erdikten sonra herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden Real Madrid’e transfer oldu.

Gerçekleştirilen altı transfer ve yaklaşık 560 milyon avroyu aşan toplam piyasa hareketliliği, İspanya şampiyonasında rekabetin daha da kızışacağının sinyallerini veriyor. Teknik direktör José Mourinho’nun önündeki temel görev, kulübün eski gücünü yeniden kazanmak ve Barcelona’nın hegemonyasına son vermek.