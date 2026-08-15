Chelsea genç forveti Dastan Satpayev'i Burnley'ye kiraladı

·13·Spor
Chelsea genç forveti Dastan Satpayev'i Burnley'ye kiraladı

Londra ekibi Chelsea'nin forveti Dastan Satpayev, kariyerine Championship temsilcisi Burnley'de devam edecek. Goal.com'un haberine göre, 18 yaşındaki Kazakistan millî takımı oyuncusu yeni takımına bir sezonluk kiralık olarak katıldı. Bu transfer, futbolcunun profesyonel kariyerindeki önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili Goal.com haber verdi.

Edinilen bilgilere göre Dastan Satpayev'in Stamford Bridge'e transferi şubat ayında kararlaştırılmıştı. Ancak FIFA kuralları gereği transfer, futbolcu 18 yaşına bastıktan sonra resmiyet kazandı. Kazakistan'ın Kairat altyapısından yetişen oyuncu, Londra kulübüyle 2033 yazına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı.

İngiltere futbolundaki ilk sınav

Kazakistan millî takımı formasıyla sekiz maça çıkmayı başaran yetenekli forvet, Burnley'ye katıldığı için duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Kulübün basın servisine verdiği röportajda, asıl hedefinin A takımda düzenli forma giymek olduğunu vurguladı.

«Burada olduğum için çok mutluyum. Bu, kariyerim için harika bir fırsat. Yeteneklerimi göstermek ve takımı hak ettiği yere taşımak için mükemmel bir kulüp», — dedi Satpayev. Futbolcu, İngiltere'deki ilk sınavlara tamamen hazır olduğunu ve Burnley formasıyla başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası arenadaki ilk başarılar

Satpayev, Kazakistan futbol tarihinin en genç millî takım debutantı olarak kabul ediliyor. Geçen yıl mart ayında Curaçao'ya karşı oynanan maçta millî takım formasını ilk kez giymişti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Kopenhag'ın ağlarını sarsarak uluslararası potansiyelini ortaya koydu.

Kairat formasıyla Real Madrid ve Inter gibi devlere karşı sahaya çıkan genç forvet, soğukkanlılığıyla öne çıkıyor. Dünya Kupası elemelerinde Belçika'ya karşı da gol atmayı başardı. Ayrıca Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso yönetimindeki sezon öncesi kampta Western Sydney Wanderers'a karşı gol kaydetti.

Dastan Satpayev, 2026/27 sezonunda Burnley formasıyla deneyim kazanarak A takımda yer edinme mücadelesini sürdürecek. İngiltere ligindeki zorlu maçların onun yeteneklerini daha da geliştirmesi bekleniyor.

Dastan SatpayevChelseaBurnleyTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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