Pakistanlı kadın ilk biletinde 1 milyon dolar kazandı

Pakistanlı Hira Nayer birkaç gün öncesine kadar Dubai Duty Free’nin Millennium Millionaire piyangosundan bilet almayı aklından bile geçirmemişti. Ancak iş arkadaşının tavsiyesiyle ilk kez bir bilet satın aldı ve beklenmedik şekilde 1 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

38 yaşındaki finans uzmanı ve yeminli muhasebeci Hira Nayer, piyangoyu iş yerinde bir meslektaşıyla sohbet ederken öğrendi. Meslektaşı ona bu çekilişten bahsederek kazanma ihtimalinin görece yüksek olduğunu vurguladı.

Nayer, daha önce Dubai Duty Free’nin bu piyangosunu hiç duymadığını söyledi. Merak ederek resmî internet sitesine göz attı ve ardından yalnızca bir bilet almaya karar verdi.

İlginç olan, bilet numarasının da dikkatini çekmesiydi. Sistem ona 1387 numaralı biletiverdi.

«Numarayı görür görmez bir şeyler kalbime yakın geldi. Bana çok uygunmuş gibi göründü», dedi.

Ancak bileti satın aldıktan sonra Hira bunu tamamen unuttu.

Kazanan numara açıklandığında inanamadı

Birkaç gün sonra iş yerinde otururken piyangonun canlı çekilişini internet üzerinden izlemeye karar verdi. Sosyal medyadaki yayını izlediği sırada kazanan biletin numarası açıklandı.

Açıklanan numara ise tam olarak 1387 idi.

«1387 dediklerinde olduğum yerde donakaldım. Buna inanamadım. “Bu nasıl olabilir?” diye düşünmeye devam ettim», dedi Nayer.

Eşiyle telefonda konuştuktan sonra şaşkınlığı daha da arttı. Çünkü kocası onun piyango bileti aldığından bile habersizdi.

«Ona bilet aldığımı hiç söylememiştim. Çünkü kazanacağımı asla düşünmemiştim», dedi.

Nayer kocasına 1 milyon dolar kazandığını söylediğinde, eşi önce inanmadı. Hatta ondan biletin fotoğrafını ve çekilişin videosunu göndermesini istedi.

Bileti ve videoyu gördükten sonra, karısının gerçekten büyük ikramiyeyi kazandığına inandı.

Pakistan'dan çıkan 29. talihli oldu

Hira Nayer 3 Temmuz'da internet üzerinden satın alınan 1387 numaralı bilet ile Dubai Duty Free Millennium Millionaire piyangosunun 550. serisinde 1 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

Bu ödül, onu çekilişin tarihinde büyük ikramiyeyi kazanan 29. Pakistan vatandaşıyaptı.

En ilginç olanı ise Hira'nın piyangoya ilk kez katılması ve yalnızca bir bilet satın almış olmasıydı. Bu da onun için basit bir merakla başlayan günün beklenmedik şekilde milyon dolarlık bir sevince dönüştüğünü gösterdi.