İspanya şampiyonasının ilk haftasında Barcelona ve Real Madrid neden sahaya çıkmayacak

İspanya La Liga'sının 2026/27 sezonu, kendine özgü ve benzersiz formatta altı karşılaşmadan oluşan bir açılış haftasıyla başlıyor. Ancak son şampiyon Barcelona ile ezeli rakibi Real Madrid, ilk hafta maçlarında sahaya çıkmayacak. The Athletic'in haberine göre bunun nedeni, futbolcuların zorunlu dinlenme süresine ilişkin anlaşma ve dört karşılaşmanın ağustos ayının sonuna ertelenmesi. Bu gelişmeyi Goal.com haber veriyor.

Cumartesi akşamı Deportivo Alavés ile Getafe arasındaki maçla başlayacak hafta kapsamında Sevilla, Rayo Vallecano, Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruña ve Atlético Madrid gibi takımlar normal fikstür doğrultusunda sahaya çıkacak. Ancak iki büyük kulübün yokluğu, taraftarların dikkatini diğer karşılaşmalara yöneltiyor.

Zorunlu dinlenme anlaşması ve fikstür değişiklikleri

Bu sıra dışı açılış haftası, La Liga yönetimi ile İspanya Futbolcular Birliği (AFE) arasındaki anlaşmanın sonucu. Bu anlaşma, milli takımlarıyla Dünya Kupası yarı finaline kadar yükselen futbolcular için zorunlu dinlenme süresi öngörüyor. La Liga başlangıçta, diğer büyük Avrupa liglerinden farklı olarak sezonu 15 Ağustos'ta başlatma konusunda ısrar etmişti.

Ancak AFE, toplu iş sözleşmesi uyarınca futbolcuların dinlenme hakkını korumak amacıyla bu karara karşı çıktı. İspanya'nın 19 Temmuz'da Arjantin karşısında aldığı galibiyet ve şampiyonluğu, Barcelona ile Real Madrid'in kilit oyuncularının daha fazla toparlanma süresine ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Kulüplerin ve futbolcuların hazırlık süreci

Aylar süren görüşmelerin ardından La Liga kulüpleri, açılış haftasını bölme kararı üzerinde oybirliğiyle uzlaştı. İspanya Futbol Federasyonu fikstürü 30 Haziran'da onayladı; ancak Real Madrid bu toplantıların hiçbirine temsilci göndermedi. Yaz aylarındaki uluslararası aranın ardından birçok önemli yıldız, takım antrenmanlarına ancak yeni katıldı.

Özellikle Barcelona futbolcuları Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo ve Pau Cubarsí antrenmanlara ancak çarşamba günü döndü. Madrid'de de benzer bir durum yaşanıyor. Marc Cucurella, Deportivo karşısında 1-0 sona eren hazırlık maçını Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Aurélien Tchouaméni ile birlikte kaçırdı.

Bu ek ara ve dinlenme süresi, Katalan ekibine şampiyonluk unvanını savunmaya 23 Ağustos'ta deplasmanda Elche karşısında başlamadan önce daha iyi hazırlanma fırsatı verecek. Öte yandan Real Madrid'in teknik direktörlüğüne dönen José Mourinho, ikinci dönemindeki ilk maçına 22 Ağustos'ta Espanyol deplasmanında çıkacak.