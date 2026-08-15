Ferran Torres Paris Kulübüne Transfer Oldu: Barcelona Futbolcuyu Sattı

Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla bir başka sansasyonel transfere imza attı. Goal.com'un haberine göre Paris ekibi, Barcelona'nın forveti Ferran Torres'i kadrosuna kattı. Transfer bedeli yaklaşık 50 milyon avro olurken Katalanlar bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transfer detayları ve sözleşme

Anlaşmanın kısa sürede tamamlanmasında futbolcunun forvet pozisyonu ve kişisel arzusu önemli rol oynadı. İspanyol forvetin daha önce Paris kulübüyle sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fransız ekibi onu hücumdaki kilit oyunculardan biri haline getirmeyi hedefliyor.

Futbolcunun transfer bedelini mevcut sözleşmesinin süresi de etkiledi. Barcelona ile imzaladığı sözleşmenin 30 Haziran 2027'de sona ermesi gerekiyordu. Bu faktör, Paris Saint-Germain yönetiminin bedeli kendileri için kabul edilebilir bir seviyede tutmasını sağladı.

Barcelona ve PSG için avantajlı anlaşma

Katalan kulübü bu transferden finansal kazanç elde etti. Takım forvetlerinden birini kaybetse de transfer piyasasında başka futbolcuları kadrosuna katmak için önemli miktarda gelir elde etti. Bu gelir, kulübün ekonomik istikrarını korumasına yardımcı olacak.

Paris ekibi açısından ise bu transfer, kadroya kalite ve çok yönlülük katma yolunda atılan bir başka adım oldu. Kulüp yönetimi hücum hattındaki rekabeti artırmayı hedefliyor ve Torres'in gelişi, teknik direktörün planlarını hayata geçirmesinde önemli rol oynayacak.

Ferran Torres'in uluslararası arenada da kendini kanıtlamış forvetlerden biri olduğunu hatırlatalım. Yeni takımındaki ilk maçı ve sergileyeceği performans, futbolseverlerde büyük merak uyandırıyor.