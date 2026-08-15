ABD'de Ucuz Akıllı Telefon Pazarı Hızla Daralıyor

Counter Research verilerine göre, 2026'nın ikinci çeyreğinde ABD'de akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5 azaldı. Bu düşüşten en ağır darbeyi en düşük fiyat segmenti aldı; fiyatı 100 dolardan ucuz cihazların satışları bir anda %64 geriledi. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Uzmanların açıklamasına göre üreticiler, bu tür modellerin tedarikini durdurmak ya da RAM ve depolama maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle fiyatlarını yükseltmeye çalışmak zorunda kaldı. Bellek bileşenlerindeki fiyat artışının temel nedeni olarak, büyük bulut altyapısı operatörlerinin AI sistemleri için bileşenleri aktif biçimde satın alması gösteriliyor.

Ucuz cihaz üreticileri için zorlu bir sınav

Bütçe segmentindeki akıllı telefonları üreten şirketler için bu durum oldukça ağır sonuçlar doğurdu; çünkü kâr marjları son derece düşük. Ayrıca Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yakıt ve diğer temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının artması, tüketici talebi üzerinde ek baskı oluşturdu.

Pazardaki genel düşüşe rağmen, en büyük dört marka olan Apple, Samsung, Motorola ve Google'ın satışları yalnızca %4 azaldı. Diğer küçük üreticiler ise satışlarının %45'ini kaybetti. Büyük şirketler, ölçek ekonomileri sayesinde bileşenleri çok daha uygun koşullarla satın alabildiklerini ortaya koyuyor.

Pazar yapısındaki değişimler

Ortaya çıkan kriz koşullarında Samsung ve Motorola, ön ödemeli (prepaid) akıllı telefon segmentindeki konumlarını daha da güçlendirmeyi başardı. Bu tür cihazların satışları ABD'de %11 daralmış olsa da, bu iki markanın toplam pazar payı arttı.

Bununla birlikte üreticiler, zorlu koşullara uyum sağlamak zorunda kalıyor. Özellikle Motorola bazı Moto G modellerinin fiyatını artırırken, Samsung temmuz ayında Galaxy A17 akıllı telefonunun fiyatını 50 dolar yükseltti. Sonuç olarak, fiyatı 200 ila 300 dolar arasındaki akıllı telefon segmenti, bir yıl içinde pazar payını üç katına çıkarmayı başardı.