Mechazilla kulesi kullanılarak Starship uzay aracını yakalama testleri başlıyor

SpaceX, dev Starship uzay aracının bir sonraki, Flight 14 test uçuşunun tarihini değiştirdi. Ixbt.com'un haberine göre şirket, başlangıçta fırlatmayı ağustos sonu için planlamıştı; ancak son açıklamalara göre artık eylül ayının başını hedefliyor. NASA Başkanı Jared Isaacman da bu tarihlere işaret etti. Bu önemli testin Teksas eyaletindeki Starbase uzay üssünden gerçekleştirilmesi planlanıyor ve tüm programın en kritik aşamalarından biri olması bekleniyor. Ixbt.com bu konuda bildiriyor .

Bu uçuşun başlıca teknolojik yeniliği, SpaceX'in tarihinde ilk kez uzaydan dönen Starship'in üst aşamasını doğrudan Mechazilla fırlatma kulesiyle yakalamaya çalışacak olması. Bu karmaşık operasyon başarıyla gerçekleştirilirse roketlerin kurtarılması ve yeniden kullanılması alanında büyük bir bilimsel ve teknik başarı elde edilmiş olacak. Bu yaklaşım, gelecekte uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra hazırlık süreçlerini de kayda değer ölçüde hızlandırabilir.

Starlink V3 uydularının yörüngeye çıkarılması

Flight 14 testinin bir diğer önemli görevi, yeni nesil cihazları uzaya taşımak olacak. Habere göre bu uçuş sırasında modernize edilmiş Starlink V3 uydularının ilk partisinin yörüngeye başarıyla yerleştirilmesi gerekiyor. Bu cihazlar, SpaceX'in internet ağı grubunun yeni aşamasını temsil ediyor ve ağ kapasitesinin yanı sıra bağlantı kalitesini de önceki seviyelerin oldukça üzerine çıkarması bekleniyor.

Uzay aracının fırlatılacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Uzmanlara göre fırlatma zamanı, roketin teknik olarak tamamen hazır olmasına ve ilgili devlet kurumları tarafından verilecek özel izinlere doğrudan bağlı olacak. SpaceX mühendisleri son hazırlıkları tamamlamak için yoğun şekilde çalışıyor ve bu testin tüm uzay endüstrisi için yeni bir dönem başlatması bekleniyor.