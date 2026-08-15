Milan ile Manchester United arasındaki hazırlık maçının kadroları belli oldu

·4·Spor
Milan ile Manchester United arasındaki hazırlık maçının kadroları belli oldu

Goal.com'un haberine göre, Ruben Amorim yönetimindeki Milan, Polonya'nın Wrocław kentinde Michael Carrick'in çalıştırdığı Manchester United ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu mücadele, Milan için İtalya Serie A'da başlayacak yeni sezon öncesindeki son hazırlık sınavı olacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaz transfer döneminde önemli değişiklikler yaşayan Milan, bu karşılaşmaya kadar bir dizi hazırlık maçına çıktı. Takım, Perth derbisinde Inter ile berabere kalırken Endonezya'da Chelsea'ye karşı oynadığı mücadeleyi 3-0 kaybetti.

Kadro sorunları ve yeni futbolcular

Karşılaşma öncesinde Milan kadrosunda önemli eksikler bulunuyor. Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku, teknik direktörün kararı ve takım içindeki konumları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Gabbia, Gimenez, Leão ve Pulisic ise çeşitli sakatlıklar nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Buna rağmen Milan taraftarları için olumlu bir gelişme de var. Serie A'daki bu transfer döneminde ve kulüp tarihindeki en pahalı transfer olan Gonçalo Ramos, yeni takımındaki gayriresmî ilk maçına ilk 11'de başlayacak.

Resmî kadrolar ve sezon öncesi sınavlar

İki takım arasındaki bu mücadele, her iki teknik direktör için de resmî başlangıç öncesindeki son aşama niteliği taşıyor. Michael Carrick yönetimindeki Manchester United'ın sahaya şu kadroyla çıkacağı açıklandı:

  • Kaleci: Lammens
  • Defans oyuncuları: Dalot, Maguire, Heaven, Shaw
  • Orta saha oyuncuları: Tielemans, Santos
  • Hücumcu orta sahalar ve kanatlar: Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo
Ruben Amorim yönetimindeki Milan ise 3-4-2-1 dizilişiyle şu oyunculara şans verdi: Torriani, Terracciano, De Winter, Pavlović, Chukwueze, Jashari, Musah, Estupiñán, Loftus-Cheek, Cissé ve Gonçalo Ramos.

Hatırlanacağı üzere Milan'ın Serie A'daki ilk maçını 23 Ağustos akşamı, Taşkent saatiyle Torino ekibine karşı oynaması planlanıyor. Wrocław'daki bu hazırlık karşılaşması, takımın yeni sezondaki potansiyelini değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

AC MilanManchester UnitedGonçalo RamosRuben AmorimSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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