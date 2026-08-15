Kâbe'yi rüyasında gören Down sendromlu 14 yaşındaki Huma, umre için para biriktirerek herkesin dikkatini çekiyor!

·4·Dünya
Kâbe'yi rüyasında gören Down sendromlu 14 yaşındaki Huma, umre için para biriktirerek herkesin dikkatini çekiyor!

Türkiye'de 14 yaşındaki Huma adlı kızın güzel dileği birçok kişinin dikkatini çekiyor. Rüyasında Kâbe'yi gördükten sonra Mekke'ye giderek umre ibadetini yerine getirmeyi en büyük hedefi haline getirmiş.

Hayali için para biriktiriyor

Down sendromlu Huma, yaklaşık sekiz ay önce rüyasında Kâbe'yi görmüş. Bunun ardından umre ziyaretine gitmeye kesin karar vermiş.

Kız, bu hayalini gerçekleştirmek için kendisine verilen harçlıkları harcamıyor ve düzenli olarak biriktiriyor.

Huma'nın biriktirdiği her miktar, onu Mekke'ye götürecek hayaline bir adım daha yaklaştırabilir.

Onun samimi niyeti ve hayali, yakınlarının ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

Siz de Huma gibi güzel bir hayal için para biriktiren birini destekler miydiniz?

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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