Polis Köpeği Deke İçin Sıra Dışı Tedavi: Dişlerine Titanyum Kaplama Takıldı

ABD'de görev yapan Deke adlı polis köpeği, hizmeti sırasında dişlerini ciddi şekilde yaraladı. Veterinerler ise sağlığını ve gelecekteki görev kariyerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Dişleri ciddi şekilde hasar gördü

Polis köpekleri görev sırasında dişlerini aktif olarak kullanır. Bu nedenle zamanla dişlerinde aşınma ve kırılmalar meydana gelebilir.

Deke de benzer bir yaralanma yaşadıktan sonra veterinere götürüldü.

Uzmanlar, hasarlı dişlerine özel olarak hazırlanan titanyum kaplamalar taktı.

Neden titanyum?

Kaplamaların temel amacı dişleri yalnızca güçlendirmek değil. Bu kaplamalar, yeni kırılmaları ve enfeksiyonları önlemek için kullanılıyor.

Titanyum ise hafif, dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzeme olarak biliniyor.

Görev köpekleri için yeni bir fırsat

Uzmanlara göre bu tür tedaviler, polis ve askeri K-9 köpeklerinin daha uzun süre sağlıklı bir şekilde görev yapmasını sağlayabilir.