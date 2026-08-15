Manchester United ve Milan hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

·2·Spor
Manchester United ve Milan hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Avrupa futbolunun iki devi Manchester United ve Milan, Polonya'nın Wrocław kentinde yaz hazırlıkları kapsamında dostluk maçında karşılaşacak. Goal.com'un aktardığına göre bu mücadele, Ruben Amorim yönetimindeki takım için Serie A'da 23 Ağustos'ta Torino'ya karşı oynanacak ilk maç öncesindeki son ciddi sınav olacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Milan, yaz hazırlıkları kapsamında daha önce Perth derbisinde Inter ile berabere kalmış, Endonezya'da ise Chelsea'ye 3-0 mağlup olmuştu. Takımın başantrenörü Ruben Amorim için bu maç, geçmişten kalan hesaplar ve ezeli rekabetler nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.

Kadro sorunları ve ilk maçlar

Günümüzde Rossoneri'nin kadrosu, sakatlıklar ve transfer piyasası nedeniyle yaşanan kayıplar sebebiyle ciddi bir sınavdan geçiyor. Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku teknik karar doğrultusunda takım projesinin dışında kalırken Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulisic çeşitli sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek.

Buna rağmen Milan taraftarları için olumlu bir haber de var. Serie A ve kulüp tarihinin bu transfer dönemindeki en pahalı transferi olan Gonçalo Ramos, bu karşılaşmada ilk 11'de resmi olmayan ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Muhtemel kadrolar ve teknik direktörlerin taktikleri

Ev sahibi Manchester United'ın, Michael Carrick yönetiminde maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlaması bekleniyor. Milan'ın ise Ruben Amorim yönetiminde 3-4-2-1 sistemiyle sahaya çıkması planlanıyor.

  • Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Teknik direktör: Carrick.
  • Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Teknik direktör: Amorim.
Ferragosto bayramına denk gelen bu mücadele, iki teknik direktöre de yeni sezon öncesinde son eksikleri giderme ve yeterince maç pratiği bulunmayan futbolcuları test etme fırsatı sunacak. Maçın nasıl sonuçlanacağı ve yeni transferlerin performansı, tüm futbol kamuoyunun odağında olacak.

Manchester UnitedAC MilanRuben AmorimMichael CarrickFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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