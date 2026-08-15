Manchester United ve Milan, Polonya'da hazırlık maçında sahaya çıkacak

·2·Spor
Manchester United ve Milan, Polonya'da hazırlık maçında sahaya çıkacak

Goal.com'un haberine göre, bugün Polonya'nın Wrocław kentinde futbolda ilgi çekici bir hazırlık maçı oynanacak. İngiltere'nin Manchester United ve İtalya'nın Milan takımları karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, sezon öncesi hazırlıkların en dikkat çekici maçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu maç, Milan için İtalya Serie A'da başlayacak yeni sezon öncesindeki son ciddi sınav olacak. Takım, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Milan ekibi daha önce Perth derbisinde Inter ile berabere kalmış, Endonezya'da ise Chelsea'ye mağlup olmuştu.

Kadro eksikleri ve yeni transferler

İtalyan kulübü bu maça ciddi bir kadro sıkıntısıyla geldi. Sakatlıklar ve transfer piyasasındaki gelişmeler nedeniyle takımın birçok önemli oyuncusu kadroda yer almıyor. Özellikle Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku, teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı ve şu anda takım planlarının dışında kaldı.

Ayrıca Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulisic çeşitli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Buna rağmen, bu transfer döneminde Serie A ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Gonçalo Ramos'un bu maçta ilk kez ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Muhtemel kadrolar

Kaynaklara göre, her iki takımın da maça aşağıdaki ilk 11'lerle başlaması planlanıyor:

  • Manchester United (4-2-3-1): Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo. Teknik direktör: Michael Carrick.
  • Milan (3-4-2-1): Torriani, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Modric, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Leao, Ramos. Teknik direktör: Ruben Amorim.
Milan ekibi bu maçın ardından doğrudan resmi karşılaşmalara başlayacak. Takımın 23 Ağustos'ta Serie A'nın ilk haftasında Torino ile karşılaşması planlanıyor. Wrocław'daki bu maç, teknik heyet için tüm eksikleri gidermeye yönelik son fırsat olacak.

Manchester UnitedAC MilanHazırlık MaçıRuben AmorimFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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