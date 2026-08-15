Brezilya'da oğlunu öldürmek için ChatGPT'den tavsiye alan baba yakalandı

·6·Dünya
Brezilya'da oğlunu öldürmek için ChatGPT'den tavsiye alan baba yakalandı

Brezilya'da 14 yaşındaki bir çocuğa yönelik olası cinayet planının ChatGPT ile yapılan yazışmalar aracılığıyla ortaya çıkarılarak polise bildirildiği belirtildi. Haberi “G1” yayımladı.

Şüpheli planını yapay zekâyla görüştü

Espírito Santo eyaleti polisi, Eunápolis kentinde yaşayan 43 yaşındaki bir erkeğin birkaç ay boyunca nafaka ödemek istemediğini ve çocuğuna zarar verme planlarını sohbet botuyla görüştüğünü açıkladı.

Yazışmalarda niyeti hakkında ayrıntılı bilgi veren şüpheli, planını gerçekleştirmek için tavsiye istedi.

Mesajdaki tehlikeli içerik tespit edildikten sonra bilgilerin ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) iletildiği belirtildi.

FBI'ın Brezilyalı yetkililerle iletişime geçmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelinin evinde arama yaptı ve planının ciddi olduğunu tespit etti.

Erkek, planını gerçekleştirmeye fırsat bulamadığı için henüz gözaltına alınmadı. Soruşturma sürüyor.

Yetkililer, çocuğun şu anda güvende olduğunu ve onu korumak için önlemler alındığını açıkladı.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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