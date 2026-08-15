İki kadın terk edilmiş mobilyanın içinden 86 bin avro nakit para buldu: Servet nasıl paylaşıldı?

İtalya’nın Bologna kentinde sokağa bırakılmış eski bir mobilyanın içinden 86 bin avro nakit para bulundu. En ilginci, bulunan para için daha sonra üç taraf hak iddia etti.

İki kadın tesadüfen büyük bir servet buldu

Olay 2025 yılının bahar aylarında meydana geldi. İki kadın, sokakta terk edilmiş bir mobilyanın içinde yüklü miktarda nakit para buldu.

Parayı kendilerine almayıp belediyenin Kayıp Eşya Bürosuna başvurdular ve parayı resmî olarak teslim ettiler.

Kadınlar için sıradan bir terk edilmiş mobilya, beklenmedik şekilde 86 bin avroluk bir buluntuya dönüştü.

Para için başka bir hak sahibi daha ortaya çıktı

Bu sırada mobilyanın eski sahibinin mirasçısı da bulundu. Böylece iki kadın ve mirasçı, para üzerinde hak iddia etti.

Paranın saklanması için belirlenen süre 30 Temmuz 2026’da sona erdi.

86 bin avro nasıl paylaşıldı?

Anlaşmaya göre parayı bulan kadınlardan birine 33 bin avro verildi. Kalan para ise ikinci kadın ile mobilyanın eski sahibinin mirasçısı arasında paylaştırıldı.

Böylece sokağa atılmış sıradan bir mobilyanın içinden bulunan 86 bin avro, sonunda üç taraf arasında bölüşüldü.