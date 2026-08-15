İki kadın terk edilmiş mobilyanın içinden 86 bin avro nakit para buldu: Servet nasıl paylaşıldı?

·42·Dünya
İki kadın terk edilmiş mobilyanın içinden 86 bin avro nakit para buldu: Servet nasıl paylaşıldı?

İtalya’nın Bologna kentinde sokağa bırakılmış eski bir mobilyanın içinden 86 bin avro nakit para bulundu. En ilginci, bulunan para için daha sonra üç taraf hak iddia etti.

İki kadın tesadüfen büyük bir servet buldu

Olay 2025 yılının bahar aylarında meydana geldi. İki kadın, sokakta terk edilmiş bir mobilyanın içinde yüklü miktarda nakit para buldu.

Parayı kendilerine almayıp belediyenin Kayıp Eşya Bürosuna başvurdular ve parayı resmî olarak teslim ettiler.

Kadınlar için sıradan bir terk edilmiş mobilya, beklenmedik şekilde 86 bin avroluk bir buluntuya dönüştü.

Para için başka bir hak sahibi daha ortaya çıktı

Bu sırada mobilyanın eski sahibinin mirasçısı da bulundu. Böylece iki kadın ve mirasçı, para üzerinde hak iddia etti.

Paranın saklanması için belirlenen süre 30 Temmuz 2026’da sona erdi.

86 bin avro nasıl paylaşıldı?

Anlaşmaya göre parayı bulan kadınlardan birine 33 bin avro verildi. Kalan para ise ikinci kadın ile mobilyanın eski sahibinin mirasçısı arasında paylaştırıldı.

Böylece sokağa atılmış sıradan bir mobilyanın içinden bulunan 86 bin avro, sonunda üç taraf arasında bölüşüldü.

Bolognaİtalya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Polis Köpeği Deke İçin Sıra Dışı Tedavi: Dişlerine Titanyum Kaplama TakıldıPolis Köpeği Deke İçin Sıra Dışı Tedavi: Dişlerine Titanyum Kaplama TakıldıBugün, 17:48Kâbe'yi rüyasında gören Down sendromlu 14 yaşındaki Huma, umre için para biriktirerek herkesin dikkatini çekiyor!Kâbe'yi rüyasında gören Down sendromlu 14 yaşındaki Huma, umre için para biriktirerek herkesin dikkatini çekiyor!Bugün, 17:32Pakistanlı kadın ilk biletinde 1 milyon dolar kazandıPakistanlı kadın ilk biletinde 1 milyon dolar kazandıBugün, 12:08Tacikistan'da Afganistan tarafından açılan ateş sonucu kadın hayatını kaybettiTacikistan'da Afganistan tarafından açılan ateş sonucu kadın hayatını kaybettiBugün, 11:20Çin’de robot dilendi: İsteği şaşkına çevirdiÇin’de robot dilendi: İsteği şaşkına çevirdiBugün, 10:55İtalya’da “en kötü siyasetçiyi” nehre atıyorlar — Orta Çağ’dan kalma sıra dışı gelenek hâlâ sürüyorİtalya’da “en kötü siyasetçiyi” nehre atıyorlar — Orta Çağ’dan kalma sıra dışı gelenek hâlâ sürüyorBugün, 10:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi