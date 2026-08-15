PSG, Ferran Torres'i 50 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı

·3·Spor
PSG, Ferran Torres'i 50 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı

Paris temsilcisi PSG, Barcelona'nın forveti Ferran Torres'in transferini resmen açıkladı. Goal.com'un haberine göre Fransa şampiyonu, 26 yaşındaki forvet için Katalan kulübüne 50 milyon avro ödedi ve oyuncuyla 2031 yazına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Goal.com bu gelişmeyi bildirdi .

Cumartesi sabahı tamamlanan anlaşma hemen yürürlüğe girdi. Dünya şampiyonu unvanına sahip deneyimli futbolcunun, Paris ekibinin hücum hattındaki seçenekleri daha da genişletmesi bekleniyor. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, bu transferin takım kadrosunu daha da güçlendirdiğini özellikle vurguladı.

Luis Enrique ve Ferran Torres yeniden birlikte

Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique, yaklaşan Trophée des Champions (Fransa Süper Kupası) öncesinde düzenlenen basın toplantısında İspanyol futbolcunun transferinden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Teknik adama göre Torres'in çok yönlülüğü ve kazanma mentalitesi takıma mükemmel uyum sağlıyor.

"Onun gelişinden mutluyum. Takımı güçlendirdiğimizi düşünüyorum çünkü transfer piyasasında her zaman iyi fırsatlar arıyoruz" ifadelerini kullanan Enrique'nin sözlerini Goal.com aktardı.

Teknik direktörün eklemesine göre Torres, uluslararası arenalarda yeterince deneyim kazandı ve sahada herhangi bir pozisyonda oynayabilmesi onu diğerlerinden ayırıyor. Enrique, futbolcunun karakterinin Paris kulübü için çok önemli olduğunu belirtti.

Yeni bir macera ve gelecek planları

Bu transfer, Luis Enrique ve Ferran Torres için İspanya Millî Takımı'nın ardından birlikte yürütecekleri bir sonraki çalışmanın başlangıcı olacak. Torres'e millî takımdaki ilk maçına çıkma fırsatını veren kişi de Enrique olmuştu. İkilinin bu yakın tanışıklığının, forvetin Fransa'daki ortama uyum sürecini hızlandıracağı kesin.

PSG yönetimi, kulüp başkanı ve sportif direktör Luis Campos da dâhil olmak üzere transfer piyasasında aktif çalışmalarını sürdürüyor. Takım, kadrosunu yalnızca yerel lig için değil, Şampiyonlar Ligi mücadeleleri için de her açıdan güçlendirmeyi hedefliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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