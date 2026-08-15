Luis Enrique, Ferran Torres'in PSG'ye transferi hakkında ne dedi?

Fransa şampiyonu «Paris Saint-Germain» yaz transfer dönemindeki bir sonraki büyük transferini gerçekleştirdi. Barcelona'dan Paris ekibine katılan İspanyol forvet Ferran Torres hakkında takımın başantrenörü Luis Enrique ilk kez ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, milli takımdan yakından tanıdığı 26 yaşındaki forvetin yeteneklerini övdü ve bu transferin Paris ekibinin hücum hattını önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı.

Luis Enrique, gazetecilerle yaptığı görüşmede yeni oyuncunun taktiksel çok yönlülüğünün takım için büyük bir avantaj olduğunu belirtti:

«Ferran Torrestransferinden çok memnunum. Kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Takım olarak piyasadaki en iyi fırsatlara her zaman açık olmalıyız. Ferran ise gerçek bir dünya klası. Onun potansiyelini çok iyi biliyoruz.

O, oyun anlayışımıza hızla uyum sağlayabilir ve en önemlisi, hücum hattındaki her pozisyonda aynı yüksek seviyede oynayabilir. Kadroda böyle çok yönlü bir futbolcunun bulunması çok önemli. Sportif direktör Luis Campos ile takımı daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz».