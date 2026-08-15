Luis Enrique, Ferran Torres'in PSG'ye transferi hakkında ne dedi?

·7·Spor
Luis Enrique, Ferran Torres'in PSG'ye transferi hakkında ne dedi?

Fransa şampiyonu «Paris Saint-Germain» yaz transfer dönemindeki bir sonraki büyük transferini gerçekleştirdi. Barcelona'dan Paris ekibine katılan İspanyol forvet Ferran Torres hakkında takımın başantrenörü Luis Enrique ilk kez ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, milli takımdan yakından tanıdığı 26 yaşındaki forvetin yeteneklerini övdü ve bu transferin Paris ekibinin hücum hattını önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı.

«Ferran hücumun her bölgesinde oynayabilir»

Luis Enrique, gazetecilerle yaptığı görüşmede yeni oyuncunun taktiksel çok yönlülüğünün takım için büyük bir avantaj olduğunu belirtti:

«Ferran Torrestransferinden çok memnunum. Kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Takım olarak piyasadaki en iyi fırsatlara her zaman açık olmalıyız. Ferran ise gerçek bir dünya klası. Onun potansiyelini çok iyi biliyoruz.

O, oyun anlayışımıza hızla uyum sağlayabilir ve en önemlisi, hücum hattındaki her pozisyonda aynı yüksek seviyede oynayabilir. Kadroda böyle çok yönlü bir futbolcunun bulunması çok önemli. Sportif direktör Luis Campos ile takımı daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz».

Dünya şampiyonluğu ve Barcelona'daki istatistikleri

Ferran Torres, son yıllarda yalnızca kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da üst düzey performans sergiliyor:

  • Kulüp performansı: Forvet, geçtiğimiz kulüp sezonunda tüm kulvarlarda toplam 49 maçta forma giyerek 21 gol ve 3 asist kaydetti;

  • Tarihi zafer: Torres, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'in ağlarını sarsan galibiyet golüyle İspanya Milli Takımı'na şampiyonluk kupasını kazandırdı;

  • Piyasa değeri: Saygın Transfermarkt portalına göre 26 yaşındaki futbolcunun güncel transfer değeri 55 milyon avroolarak değerlendiriliyor.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, yeni sezonda Ferran Torres'in çok yönlü yeteneklerinden yararlanarak Ligue 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveyi hedefliyor.

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Luis EnriqueFerran TorresParis Saint-GermainBarcelonaLuis Campos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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