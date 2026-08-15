Davide Frattesi, Inter'e Veda Ederek Lazio'ya Transfer Oldu

İtalya futbolunda son günlerin en önemli transferlerinden biri gerçekleşti. Orta saha oyuncusu Davide Frattesi, Inter ve taraftarlarıyla resmen vedalaşarak kariyerine Lazio'da devam etme kararı aldı. Goal.com'un haberine göre futbolcu, Roma ekibine satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu ve anlaşma, son dakikalardaki zorlu görüşmelerin ardından başarıyla tamamlandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Davide Frattesi, Milano ekibinde üç sezon forma giydi. Bu süre boyunca tüm turnuvalarda 122 maça çıkan oyuncu, 15 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Sahadaki enerjisi ve kritik anlardaki performansıyla takımın başarısına önemli katkıda bulundu.

Duygusal veda ve değişim

Futbolcu, sosyal medya hesabından Inter taraftarlarına hitaben etkileyici bir veda mesajı paylaştı. Mesajında, aralarındaki ilişkinin her zaman sorunsuz ilerlemediğini, ancak yaşanan güzel anların unutulmayacağını vurguladı. Davide, taraftarların desteğinin kendisine özel bir güç verdiğini özellikle belirtti.

Yazdığına göre tarafların zaman zaman birbirine uyamaması ve bazı zorluklar yaşanması doğal. Orta saha oyuncusu mesajında, "Belki de birlikte kalmaya mahkûm değildik, ancak o anlarda gökyüzünü ikiye böldük" ifadelerini kullandı. San Siro'daki atmosferin kendisini yenilmez hissetmesini sağladığını hatırlattı.

Transfer detayları ve sözleşme şartları

Futbolcu, son başarısız finalin ardından iç dünyasında değişimler yaşandığını belirtti. Bu nedenle Inter'de yalnızca kendini yüzde 100 adayabilecek oyuncuların kalmasının adil bir karar olacağını ifade etti. Takım arkadaşlarını kardeşleri gibi gördüğünü ve kulübün tutkulu bir taraftarı olarak kalacağını vurguladı.

Mali açıdan bu transfer, Inter için belirli ölçüde kârlı bir anlaşmaya dönüştü. Kaynaklara göre Milano ekibi, futbolcunun satışından yaklaşık 15 milyon avro kazanacak. Ayrıca oyuncunun ileride başka bir takıma satılması halinde elde edilecek bedelin yüzde 50'sine denk gelen sermaye kazancının eski kulüpte kalması güvence altına alındı.

Lazio için bu transfer, orta sahayı güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Davide Frattesi gibi deneyimli ve motivasyonu yüksek bir oyuncunun gelişi, Roma ekibinin hedeflerine ulaşmasına ek katkı sağlaması bekleniyor. Futbolcu, yeni takımında en iyi özelliklerini sergilemeye çalışacak.