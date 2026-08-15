Net söz: Islam Makhachev hayranlarına ne vaat etti?

ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlenen UFC 330 turnuvasının ana maçı öncesinde gerilim zirveye ulaştı. 34 yaşındaki Rus mevcut şampiyon Islam Makhachev bir numaralı rakip Ian Machado Garry ile gerçekleştirilen son yüzleşmenin ardından yaklaşan karşılaşmayla ilgili kısa ve kendinden emin bir açıklama yaptı.

Bir sonraki zaferi için oktagona çıkan şampiyon, rakibinin iddialı açıklamalarına soğukkanlılıkla yanıt verdi:

“O benim için sadece bir sonraki hedef. Bu dövüşe yüzde 100 hazırım ve yarın burada toplanan tüm hayranları galibiyetimle mutlu edeceğim”.

Makhachev'in yeni sıkletteki ilk unvan savunması

Bu karşılaşma Islam Makhachev'in yarı orta sıklet şampiyonluk kemerini ilk kez savunacağı mücadele olması açısından büyük önem taşıyor:

Tarihî zafer: Makhachev son dövüşünde New York'ta düzenlenen UFC 322 turnuvasında Avustralyalı nakavtçı Jack Della Maddalena ile karşılaşmış ve hakemlerin oybirliğiyle verdiği kararla kemeri kazanmıştı;

Tehlikeli rakip: Şimdi sıkletin en tehlikeli ve yenilgisiz dövüşçüsü olan İrlandalı Ian Garry karşısında statüsünü korumak için mücadele edecek.

Dövüş ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Philadelphia'daki Wells Fargo Center arenasında düzenlenecek turnuvanın ana maçının programı:

Dövüşçüler: Islam Makhachev (şampiyon) — Ian Machado Garry (#1 rakip)

Kemer: UFC yarı orta sıklet şampiyonluğu

Başlangıç saati: Karşılaşmanın yarın Taşkent saatiyle yaklaşık 07.30'da başlaması bekleniyor.

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