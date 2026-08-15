Google Pixel 11 akıllı telefonlarındaki Tensor G6 işlemcisi beklenildiği gibi 2 nm çıkmadı

·6·Teknoloji
Google Pixel 11 akıllı telefonlarındaki Tensor G6 işlemcisi beklenildiği gibi 2 nm çıkmadı

Google’ın kısa süre önce tanıttığı Pixel 11 akıllı telefon serisi için geliştirilen yeni Tensor G6 işlemcisi, teknoloji dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. ixbt.com’un aktardığına göre, bu SoC’nin çoğu kişinin beklediği gibi TSMC tesislerinde 2 nm üretim süreciyle üretilmediği ortaya çıktı. Bu durum, modern mobil cihaz pazarında yarı iletken üretim maliyetlerinin ve teknolojik sıçramaların ne kadar karmaşık bir süreç olduğunu bir kez daha açıkça gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Aslında Google yönetimi, tanıtım etkinliğinde yeni çipin enerji verimliliğinin önemli ölçüde arttığını özellikle vurgulamıştı. Ancak şirketin tanıtım sırasında işlemcinin üretim süreciyle ilgili kesin bilgileri kasıtlı olarak açıklamaması gazetecilerin dikkatini çekti. Daha sonra bu bilgi, Google başkan yardımcılarından biri tarafından doğrulandı ve Tensor G6’nın aslında TSMC fabrikalarında 3 nm süreciyle üretildiği ortaya çıktı.

Üretim süreci ve ayrıntıları

Uzmanlara göre Tensor G6 için tam olarak hangi 3 nm sürecinin kullanıldığı henüz bilinmiyor. Ancak analistler bunun, önceki nesil Tensor G5 için kullanılan N3P veya buna yakın gelişmiş bir teknoloji olabileceğini tahmin ediyor. 2 nm standartlarına geçilmemiş olsa da yeni işlemci enerji verimliliği açısından iyi sonuçlar sunmaya devam ediyor.

Uzmanlar bu durumun temel nedeni olarak finansal faktörleri gösteriyor. Yeni 2 nm üretim sürecine geçişin üretim maliyetini önemli ölçüde artıracağı açıktı. Küresel pazarda RAM ve depolama fiyatlarının sürekli yükseldiği mevcut koşullarda böyle bir adım şirket açısından ekonomik olarak mantıklı olmayabilirdi.

Fiyat politikası ve pazar etkisi

Google, pazar koşullarını göz önünde bulundurarak oldukça temkinli bir fiyat politikası izlemek zorunda kaldı. Özellikle temel Pixel 11 modelinin önceki Pixel 10’a kıyasla 100 dolar pahalandığı görüldü. Buna rağmen yeni modelde dahili depolama kapasitesinin iki katına çıkarıldığı dikkate alındığında, Google’ın akıllı telefonun fiyatını yapay biçimde artırmadığı anlaşılıyor.

Mevcut zorlu pazar koşulları göz önüne alındığında, depolama kapasitesinin iki katına çıkması ve fiyatın görece sabit tutulması tüketiciler için beklenmedik ancak olumlu bir gelişme oldu. Tensor G6 işlemcisinin 3 nm seviyesinde kalması ise teknolojik olanaklar ile ekonomik uygulanabilirlik arasında denge kurmanın önemini gösterdi.

GoogleTensor G6Pixel 11TSMCTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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