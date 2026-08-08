Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)

Özbekistan Millî Takımı ve Manchester City’nin savunma oyuncusu Abdukodir Husanov’un ailesinde acı bir kayıp yaşandı. Futbolcunun dedesi Husan Doda’nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu nedenle Husanov, Manchester City’ninGüney Kore’deki kampından erken ayrılarak Taşkent’e döndü. 9 Ağustos’ta Atlético Madrid’e karşı oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek.

Güney Kore’den Taşkent’e döndü

Haberlere göre Abdukodir Husanov, dedesinin vefat haberini Güney Kore’deki kamp sırasında aldı.

Bunun ardından futbolcu, cenaze törenine katılmak için takım kampından ayrılarak Taşkent’e geldi.

Husanov’un Seul’e dönmesi planlanmıyor. Bu nedenle City’nin Asya turundaki son maçını kaçıracak.

Abdukodir ve ailesine bu zor günlerinde en derin taziyelerimizi iletiyoruz.

Atlético karşısında forma giyemeyecek

Manchester City, 9 Ağustos’ta Seul’de İspanya’nın Atlético Madrid ekibiyle hazırlık maçına çıkacak.

İngiliz kulübünün resmî açıklamasına göre karşılaşma Seoul World Cup Stadium’da oynanacak ve İngiltere saatiyle 12.00’de başlayacak. Bu maç, City’nin 2026 Asya turundaki üçüncü ve son karşılaşması olacak.

Takım daha önce Hong Kong’da Inter’e karşı sahaya çıkmış, ardından Güney Kore’de K League All-Stars ile karşılaşmıştı.

Husanov bu turda City forması giyiyordu ancak ailevi kaybı nedeniyle Atlético karşılaşmasını kaçıracak.

Bir sonraki durak Manchester

Mevcut bilgilere göre Abdukodir Husanov, Taşkent’teki cenaze töreninin ardından Seul’e dönmeyecek.

Futbolcunun gelecek haftanın başında doğrudan Manchester’a uçması ve takımın İngiltere Süper Kupasıhazırlık antrenmanlarına katılması planlanıyor.

Manchester City’yi sezon başlamadan önce önemli bir maç daha bekliyor. Takım, 16 Ağustos’ta İngiltere Süper Kupası Community Shield için Arsenal ile karşılaşacak. Maç, Cardiff’teki Principality Stadium’da oynanacak.

Böylece Husanov’un Atlético maçını kaçırması, yeni sezon hazırlık planlarını temelden değiştirmeyecek. Futbolcunun ailesinin yanında kaldıktan sonra İngiltere’ye dönerek takım antrenmanlarına devam etmesi bekleniyor.

Taraftarla ilgili sıcak görüntüler de yayıldı

Güney Kore’deki son maçlardan birinin ardından Husanov’un yer aldığı sıcak bir görüntü de sosyal medyada yayıldı.

Videoda Özbek savunma oyuncusunun tribündeki taraftarlardan birinin isteğini geri çevirmeyerek formasını imzaladığı görülüyor.

Kısa süre sonra ise futbolcu için tamamen farklı ve acı bir haber geldi; Husanov ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı.

Abdukodir Husanov’a ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.

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